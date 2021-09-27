İOKBS bursluluk sınavını kazanan öğrenciler ne yapmalı? Bursluluk sınavını kazanan öğrenciler nasıl kayıt yaptıracak?

5 Eylül tarihinde yapılan İOKBS bursluluk sınavının sonuçları için heyecan artıyor. Sınava giren ortaokul ve lise öğrencileri için MEB tarafından duyurulan takvimdeki bilgilere göre, sınav sonuçları 28 Eylül Salı günü meb.gov.tr adresinde öğrencilerin erişimine açılacak. Peki, İOKBS bursluluk sınavını kazanan öğrenciler ne yapmalı? Bursluluk sınavını kazanan öğrenciler nasıl kayıt yapacak? İşte detaylar...

İOKBS BURSLULUK SINAVINI KAZANAN ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?

Sınavı kazananlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yurt içindeki resmi, örgün okul/kurumlara (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) 30 Eylül 2021 tarihine kadar kayıt/nakil yaptırmaları halinde bu haklarından yararlanabilecekler.

Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Belirtilen süreler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacak.

İşte sınava dair tüm detaylar;