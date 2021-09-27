15 bin ek atama e-Devlet başvuru ekranı! 15 bin sözleşmeli öğretmen ek ataması hangi puanla olacak? Ek atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

15 bin sözleşmeli öğretmen ek atama başvuruları hakkında araştırmalar son saatlerde hız kazanmaya başladı. 27 Eylül Pazartesi tarihinde başlayan sözleşmeli öğretmen tercih başvuruları 8 Ekim'de sona erecek. Binlerce öğretmen adayı MEB tarafından yayınlanan ek atama kontenjan ve branş sırlamasını inceleyerek başvurularını yapacaklar. . Peki, 15 bin ek atama başvurusu nasıl yapılır? 15 bin sözleşmeli öğretmen atamaları ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? İşte konu hakkında tüm detaylar!

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