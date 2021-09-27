15 bin ek atama e-Devlet başvuru ekranı! 15 bin sözleşmeli öğretmen ek ataması hangi puanla olacak? Ek atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

15 bin sözleşmeli öğretmen ek atama başvuruları hakkında araştırmalar son saatlerde hız kazanmaya başladı. 27 Eylül Pazartesi tarihinde başlayan sözleşmeli öğretmen tercih başvuruları 8 Ekim'de sona erecek. Binlerce öğretmen adayı MEB tarafından yayınlanan ek atama kontenjan ve branş sırlamasını inceleyerek başvurularını yapacaklar. . Peki, 15 bin ek atama başvurusu nasıl yapılır? 15 bin sözleşmeli öğretmen atamaları ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? İşte konu hakkında tüm detaylar!
15 BİN EK ATAMA SÜRECİ NASIL OLACAK?
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU TARİHLERİ
MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.
Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.