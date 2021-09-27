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    • 27.09.2021 07:03
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    15 bin ek atama e-Devlet başvuru ekranı! 15 bin sözleşmeli öğretmen ek ataması hangi puanla olacak? Ek atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

    15 bin ek atama başvuruları için geri sayım sona erdi. Bugün alınacak ön başvuru ve sözlü sınav sınav merkezi tercihleri için adaylar gerekli araştırmalara sabah saatlerinden itibaren başladı. Atama bekleyen binlerce öğretmen 15 bin ek atama ön başvuru ve sözlü sınav (mülakat) merkezi tercihlerini nasıl yapacağını araştırıyor. Yapılacak ek atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak. Peki, 15 bin ek atama başvurusu nasıl yapılır? 15 bin sözleşmeli öğretmen atamaları ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    15 bin sözleşmeli öğretmen ek ataması hangi puanla olacak? Ek atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

    15 bin sözleşmeli öğretmen ek atama başvuruları hakkında araştırmalar son saatlerde hız kazanmaya başladı. 27 Eylül Pazartesi tarihinde başlayan sözleşmeli öğretmen tercih başvuruları 8 Ekim'de sona erecek. Binlerce öğretmen adayı MEB tarafından yayınlanan ek atama kontenjan ve branş sırlamasını inceleyerek başvurularını yapacaklar. . Peki, 15 bin ek atama başvurusu nasıl yapılır? 15 bin sözleşmeli öğretmen atamaları ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    15 BİN ATAMA BRANŞ VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

    15 BİN EK ATAMA SÜRECİ NASIL OLACAK?

    Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

    Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

    15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU TARİHLERİ

    MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

    Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

        Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

        Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.
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        Haberler Güncel 15 bin ek atama e-Devlet başvuru ekranı! 15 bin sözleşmeli öğretmen ek ataması hangi puanla olacak? Ek atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
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