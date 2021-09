CHP'nin karşı çıktığı İstanbul Havalimanı 100 milyon yolcuyu aştı! Avrupa'da en yoğun havalimanları sıralamasında 1.

İSTANBUL HAVALİMANI, DÜNYA ÇAPINDA PRESTİJLİ KURUMLARIN TAKDİRİNİ KAZANIYOR

İstanbul Havalimanı, dünya çapında prestijli kurumların takdirini kazanarak art arda ödüller almaya devam ediyor.

Havalimanı, New York merkezli, dünyaca ünlü Travel and Leisure dergisinin "World's Best Awards 2021" anketinde "Dünyanın En İyi 10 Havalimanı" arasında yer aldı.

Anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı, Incheon (Kore), Dubai, Hamad (Katar), Tokyo (Japonya), Hong Kong, Narita (Japonya), Zürih (İsviçre) ve Osaka (Japonya) gibi havalimanlarını geride bıraktı.