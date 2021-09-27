CHP'nin karşı çıktığı İstanbul Havalimanı 100 milyon yolcuyu aştı! Avrupa'da en yoğun havalimanları sıralamasında 1.

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, 29 Ekim 2018'de açılan İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar iç hatta 27 milyon 343 bin 141, dış hatta 72 milyon 684 bin 722 olmak üzere toplam 100 milyon 27 bin 863 yolcunun ağırlandığını bildirdi.

İstanbul Havalimanı'nda 198 bin 46'sı iç hat, 507 bin 940'ı dış hat olmak üzere toplam 705 bin 986 uçak seferi gerçekleştirildiğini kaydeden Karaismailoğlu, "Arka arkaya ödüller alarak adından söz ettiren İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı 100 milyonu aştı. İstanbul Havalimanı, dev kapasitesiyle Türkiye'yi uluslararası bir aktarma merkezi yaptı. Bu durum ülkemizi küresel havacılıkta zirveye taşıdı. Fiziki altyapısı, teknoloji yatırımları, hizmet kalitesi ile havacılık sektörünün adeta baş tacı oldu." değerlendirmesinde bulundu.