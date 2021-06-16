



İSTANBUL'U PARİS VE AMSTERDAM TAKİP ETTİ

İstanbul Havalimanı'nı, 602 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 558 uçuşla Amsterdam Schipol havalimanları takip etti.

Frankfurt Havalimanı 535 uçuşla dördüncü, Madrid Barajas Havalimanı 534 uçuşla beşinci, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 491 uçuşla altıncı oldu. Antalya Havalimanı 303 uçuşla on üçüncü sırada listeye girdi.