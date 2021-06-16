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    • 16.06.2021 18:20
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    İstanbul Havalimanı, 'da zirvede! Sabiha Gökçen ve Havalimanı da listede

    'ndan (EUROCONTROL) elde edilen verilere göre İstanbul Havalimanı, dün gerçekleştirilen 635 uçuşla 'da liderliğini sürdürdü. Öte yandan 491 seferle altıncı, Havalimanı 303 uçuşla on üçüncü sırada yer aldı.

    İstanbul Havalimanı Avrupa'da zirvede!

    İstanbul Havalimanı, dün gerçekleştirilen 635 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü.



    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre, İstanbul Havalimanı, dün icra edilen 635 uçuşla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.



    İSTANBUL'U PARİS VE AMSTERDAM TAKİP ETTİ
    İstanbul Havalimanı'nı, 602 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 558 uçuşla Amsterdam Schipol havalimanları takip etti.

    Frankfurt Havalimanı 535 uçuşla dördüncü, Madrid Barajas Havalimanı 534 uçuşla beşinci, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 491 uçuşla altıncı oldu. Antalya Havalimanı 303 uçuşla on üçüncü sırada listeye girdi.



        UÇUŞ AĞI ARTTI
        Raporda, Paris, Brüksel, Antalya, Milano, Varşova uçuş trafiğinin 2 hafta boyunca normalin oldukça üzerinde olduğu ve ortalama uçuş ağının yüzde 8 oranında arttığı vurgulandı.

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