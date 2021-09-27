CHP'de son düzlüğe Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş kaldı! Bu yarış çok can yakar

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakanlığa adayım" açıklaması ve "cumhurbaşkanı adayı" konusunu değerlendirdi.



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CHP'li Tekin, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı konusunda, "Büyük olasılıkla önümüzdeki süreçte tek adayla halkın karşısına çıkacağız yani Millet İttifakı tek adayla çıkmış olacak. Millet İttifakı'nın önemli iki ana aktöründen bir tanesi aday olmadığını ifade ediyorsa doğal olarak da bu Millet İttifakı'nın ana lokomotifi olan CHP ağırlıklı olarak bir aday belirleme durumuna girecek demektir. Büyük olasılıkla ismi zikredilen doğal olarak önümüzdeki süreçte öne çıkan üç isim var, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş" dedi.