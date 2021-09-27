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    • 27.09.2021 11:17
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    CHP'de son düzlüğe Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş kaldı! Bu yarış çok can yakar

    Millet İttifakı'nda Akşener'in "aday değilim" açıklaması sonrası gözler CHP'ye çevrildi. CHP'de özellikle İmamoğlu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yaptığı hamlelerle dikkat çekerken parti içinden İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu yarışını onaylar nitelikte bir açıklama geldi. CHP’li Gürsel Tekin, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı konusunda, “Büyük olasılıkla ismi zikredilen doğal olarak önümüzdeki süreçte öne çıkan üç isim var, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş” dedi.

    ‘Millet İttifakı tek aday çıkaracak’

    CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakanlığa adayım" açıklaması ve "cumhurbaşkanı adayı" konusunu değerlendirdi.

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    CHP'li Tekin, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı konusunda, "Büyük olasılıkla önümüzdeki süreçte tek adayla halkın karşısına çıkacağız yani Millet İttifakı tek adayla çıkmış olacak. Millet İttifakı'nın önemli iki ana aktöründen bir tanesi aday olmadığını ifade ediyorsa doğal olarak da bu Millet İttifakı'nın ana lokomotifi olan CHP ağırlıklı olarak bir aday belirleme durumuna girecek demektir. Büyük olasılıkla ismi zikredilen doğal olarak önümüzdeki süreçte öne çıkan üç isim var, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş" dedi.

    İTTİFAKTAN TEK ADAY ÇIKACAK
    Milliyet'e açıklamalarda bulunan Tekin, "Önümüzdeki süreçte Meral Hanım aday değilse belli ki Millet İttifakı doğal olarak da bir aday çerçevesinde Sayın Karamollaoğlu da, Sayın Demokrat Parti Genel Başkanı da benzer cümleler kullandı. Bu da şunu gösteriyor ki büyük olasılıkla önümüzdeki süreçte tek adayla halkın karşısına çıkacağız yani Millet İttifakı tek adayla çıkmış olacak." şeklinde konuştu.



    KILIÇDAROĞLU KENDİSİNE RAKİP İSTEMİYOR
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için isminin öne çıkması ile hamle yapmıştı. Kılıçdaroğlu, iki ismin de görevlerini bir dönem daha sürdürmelerini istediğini deklare etmişti. Tekin'in, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına rağmen İmamoğlu ve Yavaş ismini yeniden gündeme getirmesi dikkat çekti.



        AKŞENER'İN GÖNLÜNDE İMAMOĞLU VAR
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan her platformda övgü ile bahsetmesi ile dikkat çekiyor. Akşener son olarak İmamoğlu'nun, 'Fatih Sultan Mehmet'e benzetmiş, büyük tepki çekmişti. Akşener'in bu çıkışlarının temelinde İmamoğlu'nun aday olmasını istemesinin yattığı belirtiliyor. Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun tek adaylığına sıcak bakmadığı da kulislerde konuşulanlar arasında.



        AKŞENER YARIŞTAN ÇEKİLDİ! ŞİMDİLİK...
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını deklare etmiş, seçimin kazanılması halinde parlamenter sisteme dönüleceğini o zaman Başbakanlık için aday olacağını aktarmıştı.

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