CHP'de son düzlüğe Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş kaldı! Bu yarış çok can yakar

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakanlığa adayım" açıklaması ve "cumhurbaşkanı adayı" konusunu değerlendirdi.
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CHP'li Tekin, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı konusunda, "Büyük olasılıkla önümüzdeki süreçte tek adayla halkın karşısına çıkacağız yani Millet İttifakı tek adayla çıkmış olacak. Millet İttifakı'nın önemli iki ana aktöründen bir tanesi aday olmadığını ifade ediyorsa doğal olarak da bu Millet İttifakı'nın ana lokomotifi olan CHP ağırlıklı olarak bir aday belirleme durumuna girecek demektir. Büyük olasılıkla ismi zikredilen doğal olarak önümüzdeki süreçte öne çıkan üç isim var, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş" dedi.
İTTİFAKTAN TEK ADAY ÇIKACAK
Milliyet'e açıklamalarda bulunan Tekin, "Önümüzdeki süreçte Meral Hanım aday değilse belli ki Millet İttifakı doğal olarak da bir aday çerçevesinde Sayın Karamollaoğlu da, Sayın Demokrat Parti Genel Başkanı da benzer cümleler kullandı. Bu da şunu gösteriyor ki büyük olasılıkla önümüzdeki süreçte tek adayla halkın karşısına çıkacağız yani Millet İttifakı tek adayla çıkmış olacak." şeklinde konuştu.
KILIÇDAROĞLU KENDİSİNE RAKİP İSTEMİYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için isminin öne çıkması ile hamle yapmıştı. Kılıçdaroğlu, iki ismin de görevlerini bir dönem daha sürdürmelerini istediğini deklare etmişti. Tekin'in, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına rağmen İmamoğlu ve Yavaş ismini yeniden gündeme getirmesi dikkat çekti.