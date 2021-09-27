Eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!

Ölen kişi kaçmayı başlayınca gürültüye dışarı çıktık. "Siz karışmayın, sizlik bir durum yok, hedefim o " dedi. Silahı çatır çatır sıkmaya başladı, adamı öldürdü.

Her şey bir anda oldu ne olduğunu anlayamadık. Planlı projeli bir olay, adamı gözümüzün önünde öldürdü.

Mahalle ayağa kalktı, 2 el halkın üzerine ateş açtı. Yabancı plakalı aracıyla kaçmaya başladı" diye konuştu.