Sezer Öztürk kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı? Sezer Öztürk hangi takımlarda oynadı? Sezer Öztürk son hali...

Eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında arama motorlarında araştırmalar başladı. Ajanlar ve bazı haber kaynaklarından edinen bilgiye göre, eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte dehşet saçtı. Öztürk'ün Şile'de trafikte tartıştığı kişilere ateş açtığı ileri sürüldü. Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Bu nedenle cinayet iddiasıyla tutuklandığı ileri sürülüyor. Peki, Sezer Öztürk kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı? Sezer Öztürk hangi takımlarda oynadı? İşte konu hakkında tüm detaylar!
SEZER ÖZTÜRK KİMDİR?
Sezer Öztürk 3 Kasım 1985 tarihinde Almanya Velbert'te dünyaya gelmiştir. Karslı bir işçi ailesinin çocuğu olan Öztürk, doğduğu kasaba olan Velbert'te büyümüştür. Çocuk yaşta burada Türkler tarafından kurulmuş Türkgücü Velbert altyapısında futbola başlamıştır.
SEZER ÖZTÜRK KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?
35 yaşındaki eski futbolcu 1.76 boyundadır ve orta sahada yer almaktadır.