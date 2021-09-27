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    Sezer Öztürk kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı? Sezer Öztürk hangi takımlarda oynadı? Sezer Öztürk son hali...

    Sezer Öztürk hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda oynayan eski futbolcu Sezer Öztürk ve bir arkadaşı trafikte dehşet saçtı. Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Öztürk'ün Şile'de trafikte tartıştığı kişilere ateş açtığı ileri sürüldü. Bu nedenle cinayet iddiasıyla tutuklandığı ileri sürülüyor. Peki, Sezer Öztürk kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı? Sezer Öztürk hangi takımlarda oynadı? Sezer Öztürk son hali...

    takvim.com.tr
    Sezer Öztürk kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı?

    Eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında arama motorlarında araştırmalar başladı. Ajanlar ve bazı haber kaynaklarından edinen bilgiye göre, eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte dehşet saçtı. Öztürk'ün Şile'de trafikte tartıştığı kişilere ateş açtığı ileri sürüldü. Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Bu nedenle cinayet iddiasıyla tutuklandığı ileri sürülüyor. Peki, Sezer Öztürk kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı? Sezer Öztürk hangi takımlarda oynadı? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    SEZER ÖZTÜRK KİMDİR?

    Sezer Öztürk 3 Kasım 1985 tarihinde Almanya Velbert'te dünyaya gelmiştir. Karslı bir işçi ailesinin çocuğu olan Öztürk, doğduğu kasaba olan Velbert'te büyümüştür. Çocuk yaşta burada Türkler tarafından kurulmuş Türkgücü Velbert altyapısında futbola başlamıştır.

    SEZER ÖZTÜRK KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?

    35 yaşındaki eski futbolcu 1.76 boyundadır ve orta sahada yer almaktadır.

        Millî takım kariyeri

        Bayer 04 Leverkusen oynamanın avantajıyla Türkiye genç millî takımlar için keşfedildi. Almanya genç millî takımına davet edilse de Sezer Öztürk tercihini Türkiye'den yana kullandı ve ilk defa millî formayı Türkiye U-15 Altı millî futbol takımında 19 Ekim 1999 tarihinde Romanya ile oynanan karşılaşmada giydi. Ardından genç millî takımlarının bütün kademelerinde görev aldı.

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        48 kez millî takımlara çağrılan Sezer Öztürk, 7 kez Türkiye U-15, 4 kez Türkiye U-16, 1 kez Türkiye U-17, 5 kez Türkiye U-18, 16 kez Türkiye U-19, 7 kez Türkiye U-20, 1 kez de Türkiye A2 forması olmak üzere toplam 42 kez millî formayı giymiştir ve bu müsabakalarda 6 gol kaydetmiştir.

        Millî takımlar teknik direktörü Guus Hiddink tarafından Çek Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda karşı oynanacak hazırlık maçları için Türkiye A millî takımı kadrosuna davet edilen Sezer, bu müsabakalarda yedek soyunsa da görev almamıştır.

        Türkiye 19 yaş altı millî futbol takımı ile 2004 yılında düzenlenen UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası'na katıldı ve final oynadı.

        SEZER ÖZTÜRK TUTUKLANDI MI?

        Olay, 19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sıralarında Çekmeköy'de Şile otoyolu Paşaköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Halil İbrahim S. (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla Paşaköy mevkine mangal yapmaya geldi.

        Patika yolun kenarına araçlarını park eden grup mangal yapmaya başladı. İddiaya göre, yabancı plakalı araçla gelen Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı patika yoldan aracıyla geçmek için yol istedi.

        Halil İbrahim S. yol vermek istediği sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Sezer Öztürk'ün arkadaşı ve Halil İbrahim S.'nin ailesi ve arkadaşlarının katılmasıyla kavga büyüdü. Yaşanan arbedede Halil İbrahim S. kaçarak vatandaşların bulunduğu alana girmeye çalıştı.

        GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

        Lüks otomobilinden ateş açan Sezer Öztürk hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Halil İbrahim S. hayatını kaybetti. Baba Haydar G., ağabey Duran S. ve arkadaşları Sezgin Y. ile Metin A. ise yaralandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, hayatını kaybeden Halil İbrahim S.'nin kurşunlardan kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Öte yandan, hayatını kaybeden Halil İbrahim S.'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Halil İbrahim S.'nin Nişantepe mezarlığına defnedildiği belirtildi. Yaralanan vatandaşların ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

            "HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

            Olayı gören mahalle sakini Emre Sepetçi, "Ölen arkadaş buradan koşmaya başladı, onları kovalamış. Öldüren kişi araçla geldiği ortak noktada karşılaştılar.

            Ölen kişi kaçmayı başlayınca gürültüye dışarı çıktık. "Siz karışmayın, sizlik bir durum yok, hedefim o " dedi. Silahı çatır çatır sıkmaya başladı, adamı öldürdü.

            Her şey bir anda oldu ne olduğunu anlayamadık. Planlı projeli bir olay, adamı gözümüzün önünde öldürdü.

            Mahalle ayağa kalktı, 2 el halkın üzerine ateş açtı. Yabancı plakalı aracıyla kaçmaya başladı" diye konuştu.
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