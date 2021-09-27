DGS yurt başvuruları 2021! DGS KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak? DGS yurt nakil başvurusu nasıl yapılır?

GSB BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Burs başvuruları henüz başlamadı. 2021 yılında KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayı içerisinde yapılması bekleniyor. KYK Destek hesabından, "Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz." açıklaması yapıldı.

2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yıl lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklandı.