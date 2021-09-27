DGS yurt başvuruları 2021! DGS KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak? DGS yurt nakil başvurusu nasıl yapılır?

2021 DGS sınavına katılan ve tercih sonucunu öğrenen öğrenciler için KYK yurt başvuruları heyecanı sürüyor. DGS sonucuna gore bir üniversiteye kaydını yaptıran ve üniversite için şehir dışında kalacak olan öğrenciler KYK yurtlarına nasıl başvurabileceğini araştırıyor. DGS KYK yurt başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2021? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!
DGS KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK 2021?
Yatay geçiş ve Dikey Geçiş öğrencileri için yurt başvuruları henüz başlamadı. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı;
"2021-2022 eğitim öğretim dönemi için 10 Eylül 2021 tarihinden sonra bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran/yaptıracak yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları, daha sonra duyurulacak bir tarihte alınacak."
DGS YURT BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacak. Öğrencilerin e-Devlet'te yer alan okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekir.
Dikkat!
Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılmaktadır.