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    • 27.09.2021 09:31
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    Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü 2021 hangi gün kutlanacak? En güzel ve anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri

    Gündemde yoğun bir şekilde Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü 2021 hangi gün kutlanacak? Sorularına yanıt aranıyor. Milyonlarca öğrenci koronavirüs nedneiyle uzaktan eğitim görüyordu ve 6 Eylül itibariyle okullarına kavuştu. Şimdi ise çok anlamlı ve değerli olan Öğretmenler Günü için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki bu yıl hangi güne denk geliyor? En güzel ve anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Öğretmenler Günü ne zaman?

    Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü 2021 hangi gün kutlanacak? En güzel ve anlamlı şiirler sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca öğrenci covid 19 salgını nedeniyle uzun bir aranın ardından 6 Eylül'de sınıflarına kavuştu ve Eylül ayının son günleri yaşanırken öğretmenine hediye almak isteyenler Öğretmenler Günü hakkında araştırmalara başladı. İşte tüm bilgiler...

    ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

    Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, 2021 yılında Çarşamba günü kutlanacak.

    ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?

    Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

    Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

    Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat, Türkiye'de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

        EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

        ÖĞRETMENİM

        Güler yüzlü öğretmenim,
        Bir tanesin, canım benim.
        Masallarla bilmeceler,
        Anlatırsın neler neler...

        Kalemimi tutamazken
        Kitabımı açamazken
        Bir de baktım yazıyorum,
        Sular gibi okuyorum.

        Çalışıp iyi olmayı,
        Koşup el ele vermeyi,
        Bu güzel yurdu sevmeyi
        Sen öğrettin öğretmenim.

        Bizde pek çok emeğin var,
        İçimizde çok yerin var
        Yetiştirdin hepimizi,
        Ver öpelim elinizi

        Süleyman KARAGÖZ

        BİRİCİK ÖĞRETMENİM

        Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.
        Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.
        Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.
        Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

        Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,
        Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.
        Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,
        Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

        İstemez oldum artık vefasız geceleri.
        Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.
        Atamın önerdiği olmam istenen yeri,
        Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

        Hakkı ÇEBİ
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