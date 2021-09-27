Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü 2021 hangi gün kutlanacak? En güzel ve anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri

Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü 2021 hangi gün kutlanacak? En güzel ve anlamlı şiirler sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca öğrenci covid 19 salgını nedeniyle uzun bir aranın ardından 6 Eylül'de sınıflarına kavuştu ve Eylül ayının son günleri yaşanırken öğretmenine hediye almak isteyenler Öğretmenler Günü hakkında araştırmalara başladı. İşte tüm bilgiler...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2021?
Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, 2021 yılında Çarşamba günü kutlanacak.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?
Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.
Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.
Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat, Türkiye'de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.