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    • 27.09.2021 14:48
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    KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? ÖSYM AİS - KPSS branş bazında sıralamasına nereden bakılır?

    KPSS branş sıralaması en merak edilen konular arasında yer alıyordu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla birlikte KPSS branş bazında sıralamaları açıklandı. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sıralamaları öğrenebilecek. Peki, KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? ÖSYM KPSS branş bazında sıralama ekranı 2021!

    KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? ÖSYM AİS - KPSS branş bazında sıralamasına nereden bakılır?

    KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 2021 KPSS taban puanları ve branş sıralamasına çevrildi. Adaylar sonuçları öğrendikten sonra tercihlerini taban puanlarına göre şekillendiriyorlar. Bu anlamda branş sıralaması da önemli etken oluyor. Peki, KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? İşte detaylar!

    KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI

    2021 Kamu Personel Seçme Sınavına (2021-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

    KPSS BRANŞ SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ



    Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

        MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

        BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?

        Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.
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        Haberler Güncel KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? ÖSYM AİS - KPSS branş bazında sıralamasına nereden bakılır?
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