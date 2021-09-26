SON DAKİKA: CHP gelecek hafta sonu Abant'ta kampa girecek! Cumhurbaşkanı adaylığı ve HDP'nin talepleri görüşülecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki hafta sonu CHP'nin Abant kampında partililerle bir araya gelecek. Kampta, ekonomi ve dış politika sunumlarının yanı sıra milletvekilleri de yeni döneme ilişkin görüş ve önerilerini aktaracak. Bununla birlikte CHP'nin Millet İttifakı'ndaki gizli ortağı HDP ile illişkilerinin de kampta ele alınması bekleniyor.

CHP'NİN GÜNDEMİ HDP

Son günlerde yaşanan "erken seçim" ve "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına" paralel olarak "Kürt sorunu" söylemi yeniden gündeme oturdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "35-40 yıldır çözülemeyen Kürt sorunu için meşru bir organa ihtiyaç duyulduğunu" ileri sürerek, "Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse, meşru bir organla çözebiliriz" diyerek, HDP ile ortak hareket edebileceklerine işaret etti.