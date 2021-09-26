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    • 26.09.2021 12:30
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    SON DAKİKA: CHP gelecek hafta sonu Abant'ta kampa girecek! Cumhurbaşkanı adaylığı ve HDP'nin talepleri görüşülecek

    Son dakika haberleri... Cumhuriyet Halk Partisi, gelecek hafta 1 Ekim Cuma akşamından başlayarak hafta sonu Abant'ta kampa girecek. Kampta ekonomi, dış politikanın yanı sıra CHP'nin HDP ile cumhurbaşkanlığı için yürüttüğü gizli ittifakla ilgili planlar ve HDP'nin "Öcalan tek muhatap kabul edilsin, özerklik verilsin ve terör operasyonları dursun" talepleri ele alınacak.

    AA
    takvim.com.tr
    CHP kampa girecek! Gündem HDP ittifağı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki hafta sonu CHP'nin Abant kampında partililerle bir araya gelecek. Kampta, ekonomi ve dış politika sunumlarının yanı sıra milletvekilleri de yeni döneme ilişkin görüş ve önerilerini aktaracak. Bununla birlikte CHP'nin Millet İttifakı'ndaki gizli ortağı HDP ile illişkilerinin de kampta ele alınması bekleniyor.

    CHP'NİN GÜNDEMİ HDP
    Son günlerde yaşanan "erken seçim" ve "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına" paralel olarak "Kürt sorunu" söylemi yeniden gündeme oturdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "35-40 yıldır çözülemeyen Kürt sorunu için meşru bir organa ihtiyaç duyulduğunu" ileri sürerek, "Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse, meşru bir organla çözebiliriz" diyerek, HDP ile ortak hareket edebileceklerine işaret etti.

    HDP'NİN SKANDAL İSTEKLERİ
    CHP'nin çözüm için adres gösterdiği HDP, 24 Haziran 2018 seçimlerinden önce bir deklarasyon yayınlamıştı. 23 Mayıs 2018'de açıklanan "Kürt Sorununa Çözüm Deklarasyonu" adlı metinde HDP'nin istek ve talepleri sıralandı. O deklarasyonda "Kürdistan" isminin Anayasa'ya girmesi, özerklik, PKK'lı teröristlerin cezaevlerinden tahliyesi, devletin terör operasyonları nedeniyle özür dilemesi ve koruculuğun kaldırılması gibi skandal talepler yer alıyordu.

    BEBEK KATİLİNE ÖZGÜRLÜK
    HDP'nin açıkladığı deklarasyonda da İmralı'daki bebek katili Abdullah Öcalan muhatap gösteriliyor. Metinde yer alan "Sorunun tarafları ve muhatapları bellidir. Bu sorun ancak muhatapların iradesiyle çözülebilir. PKK lideri Abdullah Öcalan, 2013-2015 yılları arasında yürütülen diyalog sürecinde bir aktör olarak sorunu çözebilecek güçlü bir muhatap olduğunu göstermiştir" ifadesi, adres olarak teröristbaşını işaret ediyor.

        ÖZERKLİK ISRARI
        Skandal taleplerle dolu sözde deklarasyonda şunlar yer alıyor:

        - Üniter yapı içinde, Kürtlerin kendi karar mekanizmaları oluşturulacak, demokratik yerinden yönetim modeli esas alınacak.

        - Yerel ve yerinden yönetim talebi başat taleplerden biridir. Merkeziyetçilik değil adem-i merkeziyetçilik esas alınacak.

        - Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na konulan şerhler kaldırılacak. (Türkiye 1992 yılında imzaladığı anlaşmanın bazı maddelerine eyalet sistemi doğuracağı gerekçesiyle şerh koymuştu)

        - Kürdistan ismi anayasal statü kazanacak.

        HAPİSTEKİ PKK'LILAR SALINSIN
        - Hasta mahpusların derhal serbest bırakılması sağlanacak.

        - Cezaevlerinde tutuklu olan gazeteciler, kadınlar, siyasetçiler, öğrenciler özgürlüğüne kavuşacak.

        - Başta Öcalan'ın kaldığı İmralı Cezaevi olmak üzere cezaevlerindeki tecrit uygulamalarına son verilecek.

        - Kürtlerin de arasında olduğu halklara karşı yapılan soykırım karşısında, devletin özür dilemesi için çalışmalar yapılacak.

        - Koruculuk sistemi lağvedilecek.

        - Yaşanan soykırımlar, tehcir ve katliamların ortaya çıkarılması amacıyla "Hakikat Komisyonları" kurulacak.

            PKK DERNEKLERİ AÇILACAK
            - Kapatılan STK ve medya organları yeniden açılacak ve malvarlıkları iade edilecek.

            - Eğitimin bütün kademelerinde anadilde eğitim görülecektir.

            - Yargıda herkesin anadilinde hizmet alabileceği yargı koşulları oluşturulacak.

            - Kürtçe isimler iade edilecek, tabelalar, lehvalar değiştirilecek.

            - Sınır barajları ve HES projelerine son verilecektir.

            - Ortadoğu'da Kürtlerin ulusal birliği sağlanacak.

            KILIÇDAROĞLU'NUN PROGRAMI YOĞUN
            AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun yeni haftada yoğun bir yurt gezisi programı bulunuyor.

            Bugün İzmir programının ardından akşam saatlerinde Hatay'a geçecek Kılıçdaroğlu, burada ilk olarak EXPO 2021 Hatay Lansmanı'na katılacak. Geceyi Hatay'da geçirecek Kılıçdaroğlu, pazartesi günü kanaat önderleri, oda temsilcileri ve esnafla bir araya gelecek.

            Salı günü Bilecik'e geçerek merkez ve Bozüyük ilçelerinde belediyeleri ve esnafı ziyaret edecek Kılıçdaroğlu, Bozüyük'te kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu, il merkezinde ise toplu açılış ve temel atma törenine iştirak edecek.

            Kılıçdaroğlu, perşembe günü ise 30 Eylül-2 Ekim tarihlerinde CHP'li belediyelerin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilecek tarım zirvesinin açılışında bulunacak. Zirvede, CHP'li belediyelerin tarıma verdiği destekler ele alınarak, kamuoyuna tanıtılacak ve bundan sonraki yol haritası belirlenecek.

            MYK, TBMM'DE OLACAK
            Kemal Kılıçdaroğlu, 27'nci Dönem 5'inci Yasama Yılı açılışı için 1 Ekim Cuma günü saat 14.00'te toplanacak TBMM Genel Kurulu'na katılacak.

            Yurt gezileri nedeniyle bu hafta pazartesi günü Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) toplamayacak Kılıçdaroğlu, MYK toplantısını Genel Kurul öncesinde cuma günü saat 11.00'de TBMM'de yapacak.

            CHP, 1 Ekim günü akşam saatlerinden itibaren ise Bolu Abant'ta kampa girecek. Kılıçdaroğlu, cumartesi günü yeni yasama döneminde izlenecek yol haritasının belirleneceği CHP Abant Kampı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Kampta, ekonomi ve dış politika sunumlarının yanı sıra milletvekilleri de yeni döneme ilişkin görüş ve önerilerini aktaracak.
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            Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP gelecek hafta sonu Abant'ta kampa girecek! Cumhurbaşkanı adaylığı ve HDP'nin talepleri görüşülecek
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