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    27 Eylül Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ile yeni yasaklar gelecek mi? Okullar kapanacak mı? 27 Eylül Kabine Toplantısı kararları!

    Kabine Toplantısı hakkında araştırmalar sürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasakların gelip gelmeyeceği büyük bir merak konusu. Son dönemde vaka sayılarının artması üzerine Kabine Toplantısı'nda alınacak kararlar ilerleyen günler için berlirleyici etken olacak. Özellikle havaların soğuması, akabinde grip mevsimi ve koronavirüste kritik durumun ne olacağı belirsizken yeni tedbirler gelecek mi? sorusu bir hayli merak edilir oldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Okullar kapanacak mı? İşte kritik toplantıda görüşülecek konular!

    takvim.com.tr
    27 Eylül Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ile yeni yasaklar gelecek mi?

    Vaka sayılarının artmasıyla birlikte kritik Kabine Toplantısı hakkında araştırmalar sürüyor. 27 Eylül Kabine Toplantısı var mı? Sorusu bir hayli merak edilir oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yapılan Bilim Kurulu toplantısında, "Son günlerde kayıplarımızın sayısının yüksek olmasının aşı etkililiği ile ilişkilendirildiğine şahit oluyoruz. Vaka ve kayıplarımız içindeki aşısız oran çok yüksektir." açıklamalarında bulunmuştu. Bu gelişmelerin arkasından 'Yeni tedbirler gelecek mi?' Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Okullar kapanacak mı? İşte kritik toplantıda görüşülecek konular!

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı 27 Eylül Pazartesi günü toplanacak. Kritik toplantı sonrası akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması bekleniyor.

    YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?

    Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgındaki son gelişmelerin ele alındığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ana gündem maddesi artan vaka ve vefat sayıları oldu.

    Bilim Kurulu toplantısında ele alınan bir diğer önemli konu oldu. Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınan bir diğer gündem başlığı ise yüz yüze eğitimdeki yol haritası oldu.

    Sağlık Bakanı Koca toplantının ardından şu açıklamalarda bulundu:

        VELİLERİN İZNİ OLMADAN PCR TESTİ YAPILMAYACAK"

        Okullarımızın yüz yüze eğitime açık kalmasının en büyük önceliğimiz olduğunu defalarca dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Bunu temin etmek için planladığımız pilot taramalar ile ilgili somut bazı bilgileri sizlerle paylaşmak isterim. Okullarımızda öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyecektir. Velilerimiz onay formunda öğrenciden test için numune alınmasına izin vermeleri halinde sadece boğazdan örnek alınarak tarama işlemi yapılacaktır. En kutsal emanet olan bedenimize kişinin ya da velisinin rızası dışında hiçbir işlem tesis edilmesi mümkün değildir. Konu salgın hastalık bile olsa bu böyledir.

        "İKİNCİ DOZ AŞI ORANLARINI AÇIKLAYACAĞIZ"

        Bilim Kurulumuzun bir diğer gündem maddesi ise aşı programımızın seyri oldu. Aşı programımız plana uygun ve başarıyla sürmektedir. 1. Doz aşılamada yüksek bir oranda ve kısa sürede aşılama ile önemli bir kazanım elde ettik. Şimdi sıra aşılarımızı tamamlamaya ve ikinci doz aşıları olmaya geldi. Sizlerle günlük olarak paylaştığımız Türkiye haritası üzerinde illerimizin 1. Doz aşılanma oranlarını gösteren tablomuzu güncelliyor ve aynı haritayı iki doz aşılanma oranları ile paylaşmaya başlıyoruz. Pazartesi gününden itibaren 2 doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız.

        "VAKALARDA AŞISIZ ORAN ÇOK YÜKSEK"

        Son günlerde kayıplarımızın sayısının yüksek olmasının aşı etkililiği ile ilişkilendirildiğine şahit oluyoruz. Vaka ve kayıplarımız içindeki aşısız oran çok yüksektir. Bu durum aşılar olmasaydı bizi nasıl bir felaketin beklediğinin göstergesidir. Virüsün kişilere ulaşma yolları kısıtlandıkça erişebildiği kişileri enfekte etmektedir. Topluca bağışıklık kazanmadan bunun önüne geçmek maalesef mümkün değildir. Mevcut vaka ve kayıplarımız aşı olmasaydı çok daha yüksek olabilirdi. Bu durum net şekilde görülebiliyor. Salgın toplumsal bağışıklık sağlanarak son bulacaktır. Bunun için aşı olmak elzem.

        "ENDİŞE VE KARMAŞA ORTAMINDAN ÇIKTIK"

        Aşı olanların aşısı tamamlanana kadar yani 2. dozdan 14 gün geçtikten sonra korundukları gerçeğini aklımızdan çıkarmayalım. Tedbirlere toplumsal bağışıklık elde edilene kadar uymak zorundayız. Maske ve mesafe kurallarına temizlikle birleştirerek devam etmek son derece kritik.Endişe ve karmaşa ortamından çıktık. Bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Hep beraber tedbirlere uyacak ve aşı olarak toplumsal bağışıklığı elde edeceğiz.
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