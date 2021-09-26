27 Eylül Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ile yeni yasaklar gelecek mi? Okullar kapanacak mı? 27 Eylül Kabine Toplantısı kararları!

Vaka sayılarının artmasıyla birlikte kritik Kabine Toplantısı hakkında araştırmalar sürüyor. 27 Eylül Kabine Toplantısı var mı? Sorusu bir hayli merak edilir oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yapılan Bilim Kurulu toplantısında, "Son günlerde kayıplarımızın sayısının yüksek olmasının aşı etkililiği ile ilişkilendirildiğine şahit oluyoruz. Vaka ve kayıplarımız içindeki aşısız oran çok yüksektir." açıklamalarında bulunmuştu. Bu gelişmelerin arkasından 'Yeni tedbirler gelecek mi?' Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Okullar kapanacak mı? İşte kritik toplantıda görüşülecek konular!
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı 27 Eylül Pazartesi günü toplanacak. Kritik toplantı sonrası akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması bekleniyor.
YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgındaki son gelişmelerin ele alındığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ana gündem maddesi artan vaka ve vefat sayıları oldu.
Bilim Kurulu toplantısında ele alınan bir diğer önemli konu oldu. Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınan bir diğer gündem başlığı ise yüz yüze eğitimdeki yol haritası oldu.
Sağlık Bakanı Koca toplantının ardından şu açıklamalarda bulundu: