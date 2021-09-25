CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, HDP'nin bölünme talebini meşru kabul etti

Bu kez, Kılıçdaroğlu'nun "HDP'nin meşru muhataplığı" konusundaki desteğine, Millet İttifakı ortakları İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden de onay geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya verdiği demeçte, HDP'nin TBMM'de temsil edilmesinin meşruiyet göstergesi olduğunu belirtip, "HDP'li TBMM Başkanvekili oturumları yönetiyor ve hepimiz de onun yönetimine katılıyor muyuz? Bu meşru mu, gayrimeşru mu tartışmasına en iyi cevaptır" diyerek, Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu da, DW Türkçe'ye verdiği demeçte, aynı gerekçeyi kullandı ve "Bazıları HDP'yi gayrimeşru kabul ediyor. Ama HDP ile ilgili olarak 'bu gayrimeşrudur' dememiz ne kadar isabetli olur? Şu anda HDP, Meclis'te, Meclis Başkan Vekili var, bu kişi Meclis'i yönetirken bir parti çıkıp da 'senin Meclis'i yönettiğin dönemde ben söz almam' diyebilir mi? Demek ki meşru şu anda" dedi.