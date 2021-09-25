CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, HDP'nin bölünme talebini meşru kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Kürt sorunu'ndan söz ederken, "İmralı (terör örgütü PKK kurucusu ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü Abdullah Öcalan) meşru bir organ değil. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz" açıklaması, HDP'nin PKK'nın bölücü taleplerini siyasete taşımasını yeniden gündeme getirdi.
Bu kez, Kılıçdaroğlu'nun "HDP'nin meşru muhataplığı" konusundaki desteğine, Millet İttifakı ortakları İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden de onay geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya verdiği demeçte, HDP'nin TBMM'de temsil edilmesinin meşruiyet göstergesi olduğunu belirtip, "HDP'li TBMM Başkanvekili oturumları yönetiyor ve hepimiz de onun yönetimine katılıyor muyuz? Bu meşru mu, gayrimeşru mu tartışmasına en iyi cevaptır" diyerek, Kılıçdaroğlu'na destek verdi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu da, DW Türkçe'ye verdiği demeçte, aynı gerekçeyi kullandı ve "Bazıları HDP'yi gayrimeşru kabul ediyor. Ama HDP ile ilgili olarak 'bu gayrimeşrudur' dememiz ne kadar isabetli olur? Şu anda HDP, Meclis'te, Meclis Başkan Vekili var, bu kişi Meclis'i yönetirken bir parti çıkıp da 'senin Meclis'i yönettiğin dönemde ben söz almam' diyebilir mi? Demek ki meşru şu anda" dedi.
Ancak 'meşru muhatap' konusuna tek itiraz HDP'den geldi. HDP eski eş genel başkanı Sezai Temelli, "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" cevabını verdi. Fakat Temelli, cezaevindeki terör hükümlüsü eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş'ın uyarısı üzerine geri adım atarak, "Kişisel görüşümdü. Kılıçdaroğlu'na yanıt vermek amacıyla atılmış bir tweet değildi. Çatışmayı önleme ve demokratik bir çözüm bağlamına dikkat çektim. Meşru muhatap elbette HDP'dir" dedi.
PKK UZANTISI DEMİŞLERDİ
Üç partinin genel başkanının "TBMM'de temsil edildiği için meşrudur, bu meşruiyet Kürt sorununun çözümü için HDP'yi muhatap yapar" yaklaşımı, daha önce "HDP'nin PKK ile yakın olduğu, uzantısı olduğu" açıklamalarıyla çelişiyor.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 3 Eylül 2019'da bir TV yayınında "HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyması lazım. Terörü besleyecek siyasetten kaçınmamız lazım" ifadesini kullanmış, SP Genel Başkanı Karamollaoğlu da, 19 Mayıs 2020'de katıldığı bir YouTube yayınında, "HDP ile olan sıkıntı şurada; PKK ile arasına biraz daha mesafe koyması gerekiyor. Bunu tam olarak koyamadığı kanaati hakim" demişti.