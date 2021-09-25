Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.09.2021 11:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.09.2021 11:05
    ABONE OL

    Tunceli'de PKK'ya bir darbe daha: Teröristlere ait 5 odalı sığınak imha edildi

    Tunceli kırsalında, teröristlere yönelik sürdürülen 'Eren-7 Mercan-Munzur' operasyonunda tespit edilen 5 odalı sığınak, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

    DHA
    PKK’ya bir darbe daha! İnleri imha edildi

    İl Jandarma Komutanlığı'nca Tunceli kırsalında terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmek ve lojistik desteğini bitirmek amacıyla başlatılan 'Eren-7 Mercan-Munzur' operasyonu; jandarma, polis ve güvenlik koruculardan oluşan 1062 kişilik personelle aralıksız devam ediyor. Operasyon kapsamında Pülümür kırsalında terör örgütüne ait, 5 odadan oluşan sığınak tespit edildi. İçinde silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin olduğu sığınak, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

    Tunceli Valiliği'nce yapılan açıklamada, "Eren-7 (Munzur-Mercan) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Pülümür Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 5 odadan oluşan bir sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınak içerisinde; 850 adet M-16 mühimmatı, 350 adet Bixi mühimmatı, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet el telsizi, 1 adet jeneratör, 50 kg mazot, 10 litre gaz yağı, 9 adet pil bloğu, 100 metre elektrik kablosu, 5 adet el feneri, 1 adet uzaktan kumanda, 1 adet şişme bot, 2000 metre kumaş, 1 adet dikiş makinesi, 300 metre çadır malzemesi ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Esnafımızın en önemli sorunu zincir marketler
    Haberler Güncel Tunceli'de PKK'ya bir darbe daha: Teröristlere ait 5 odalı sığınak imha edildi
        SON DAKİKA