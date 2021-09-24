Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde bulunan ŞOK market zinciri hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Raflarında birden fazla markanın ürünlerini bulundurmakla birlikte kendi ürünlerini de satmaktadır. Peki, ŞOK kimin ve sahibi kimdir? ŞOK market zinciri sahibi Murat Ülker kimdir, nereli, serveti ne kadar? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
ŞOK MARKET HAKKINDA
Şok veya ŞOK Marketler 1995 yılında Migros Ticaret A.Ş. tarafından kurulan ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. 13 mağaza açarak faaliyetine başladı. Migros Ticaret A.Ş. döneminde sırasıyla 2000 yılında 291, 2005 yılında 311, 2009 yılında 980, 2010 yılında 1254 mağaza açılmıştır.
2011'in Ağustos ayında Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Satışla birlikte konseptini tamamen yenileyen Şok Market, mağazalarını baştan sona yeniledi.
2021 yılında internet sektörüne girerek Şok Net'i kurmuştur.
ŞOK MARKET SAHİBİ KİMDİR?
Şok Market 1995 yılında Koç Holding bünyesinde bulunan Migros tarafından kuruldu. 2011 yılında ise Yıldız Holding tarafından satın alındı. Murat Ülker bir dönem önce Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Görevini Ali Ülker'e devreden Murat Ülker, hala Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi.