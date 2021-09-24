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    • 24.09.2021 17:42
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    ŞOK kimin ve sahibi kimdir? ŞOK market zinciri sahibi Murat Ülker kimdir, nereli, serveti ne kadar?

    ŞOK market zinciri hakkında aramalar yükselmeye başladı. ŞOK, Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde yer alan zincir marketler arasındadır. Raflarında birçok markenın ürünlerini satmakla beraber kendi ürünleri de bulunmaktadır. ŞOK market zinciri hakkında arama motorlarında, 'ŞOK market kimin ve sahibi kimdir? ŞOK market zinciri sahibi Murat Ülker kimdir, nereli, serveti ne kadar?' Sorularının yanıtı araştırılmaya başladı. Haberimizde ŞOK ve ŞOK market zinciri kurucusu hakkında merak edilen detayları derledik.

    takvim.com.tr
    ŞOK kimin ve sahibi kimdir? ŞOK market zinciri sahibi Murat Ülker kimdir, nereli, serveti ne kadar?

    Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde bulunan ŞOK market zinciri hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Raflarında birden fazla markanın ürünlerini bulundurmakla birlikte kendi ürünlerini de satmaktadır. Peki, ŞOK kimin ve sahibi kimdir? ŞOK market zinciri sahibi Murat Ülker kimdir, nereli, serveti ne kadar? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    ŞOK MARKET HAKKINDA

    Şok veya ŞOK Marketler 1995 yılında Migros Ticaret A.Ş. tarafından kurulan ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. 13 mağaza açarak faaliyetine başladı. Migros Ticaret A.Ş. döneminde sırasıyla 2000 yılında 291, 2005 yılında 311, 2009 yılında 980, 2010 yılında 1254 mağaza açılmıştır.

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    2011'in Ağustos ayında Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Satışla birlikte konseptini tamamen yenileyen Şok Market, mağazalarını baştan sona yeniledi.

    2021 yılında internet sektörüne girerek Şok Net'i kurmuştur.

    ŞOK MARKET SAHİBİ KİMDİR?

    Şok Market 1995 yılında Koç Holding bünyesinde bulunan Migros tarafından kuruldu. 2011 yılında ise Yıldız Holding tarafından satın alındı. Murat Ülker bir dönem önce Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Görevini Ali Ülker'e devreden Murat Ülker, hala Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi.

        ALİ ÜLKER KİMDİR?

        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı

        1969 yılında doğan Ali Ülker, İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim aldıktan sonra üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümünde tamamladı. IMD, INSEAD, Wharton ve Harvard'da çeşitli eğitim programlarına katıldı. De Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket İçi Kaizen Çalışması'nda (1992) ve IESC Satış Sistemini Geliştirme ve Şirket İçi Organizasyon Projesi'nde (1997) yer aldı.

        İş hayatına 1985 yılında Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanı'nda stajyer olarak başlayan Ali Ülker, 1986-1998 yılları arasında çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de Stajyer, Satış Yöneticisi, Satış Koordinatörü, Ürün Grup Koordinatörü ve Ürün Grup Müdürü pozisyonlarında görev aldı. 1998 yılında Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdür olan, 2000 yılında Perakende Grup Başkan Yardımcılığı'na getirilen Ali Ülker 2001 yılında ise Merkez Gıda Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini de üstlendi. 2002 yılında Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı'na, 2005 yılında ise Ülker Grup Başkanlığı'na atandı. 2011 yılından bu yana Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Ali Ülker 29 Ocak 2020'de Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

        MURAT ÜLKER KİMDİR?

        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi

        Murat Ülker 1959 yılında doğdu, üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.

        1982 yılında iş hayatına başlayan Murat Ülker, yurt dışında American Institute of Baking (AIB) ve Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft (ZDS) gibi okullarda sektörle ilgili eğitim çalışmalarına katıldı. ABD'de Continental Baking şirketinde staj yaptı, bisküvi, çikolata ve gıda sektörüyle ilgili olarak, ABD ve Avrupa'da, üç yıl boyunca yaklaşık 60 fabrika ve tesiste incelemelerde bulundu. Ayrıca çeşitli International Executive Services Corps (IESC) projelerinde görev aldı.

        Gruptaki görevine 1984 yılında Kontrol Koordinatörü olarak başlayan Murat Ülker, ilerleyen yıllarda İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve ardından Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. İcra Komitesi Üyeliği ve grubun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Murat Ülker, bu süreçte, "Dikey Entegrasyon" modeline bağlı olarak birçok yeni yatırımı yönetti.

        2000 yılında Yıldız Holding İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Murat Ülker, 2008'den 2020 yılına kadar çalışmalarını Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdürdü. 29 Ocak 2020 itibariyle Yönetim Kurulu Üyesi olarak holdinge bağlı şirketlerde aktif görev almaya devam eden Murat Ülker, pladis ve Godiva'nın Yönetim Kurulu Başkanlığını da yapıyor.
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