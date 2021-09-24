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    CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban'dan KHK'yla atılan FETÖ'cülere destek

    FETÖ'nün avukatlığına soyunan CHP, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamudan ihraç edilen FETÖ’cülere güvence vermeyi sürdürüyor. FETÖ'cülerin suçsuz olduğunu ve haksız yere görevlerinden alındığını savunan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, "CHP olarak yanlarındayız. Millet İttifakı’nın iktidarında olumlu bir şekilde sonlandıracağız. Herkese gerekli haklarını iade edeceğiz" dedi.

    CHP’den KHK’yla atılan FETÖ’cülere destek

    Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin adından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) kamudan ihraç edilen FETÖ'cülere bir destek daha geldi.

    "SUÇSUZ YERE ATILDILAR"
    CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, KHK ile ihraç edilen FETÖ'cülerin suçsuz yere kamu görevlerinden alındıklarını savundu. Katıldığı bir organizasyonda konuşan Balaban, FETÖ'cülere desteğini şu sözlerle dile getirdi:

    Özellikle 15 Temmuz bahane edilerek esas 20 Temmuz'da bu ülkede sivil bir darbe gerçekleştirildi. Binlerce insan suçsuz bir şekilde görevlerinden alındı. Açlığa mahkum edildi. Biz bunun farkındayız. CHP olarak her zaman kim nerede bir mağduriyet yaşıyorsa onun yanındayız.

    Sözlerinin devamında KHK ile atılan FETÖ'cülerin yanında olduklarını ve görevlerine Millet İttifakı olarak iade edeceklerini belirten Balaban, "KHK ile haksız yere atılan arkadaşlarımızın siyasi düşünce ayrımı yapmaksızın yanındayız. Mücadelemizi Millet İttifakı'nın iktidarında olumlu bir şekilde sonlandıracağız. Herkese gerekli haklarını iade edeceğiz" dedi.

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