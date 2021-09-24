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    • 24.09.2021 20:26
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    Son dakika! Derste yaşandığı iddia edilen 'Alevi-Sünni' olayı sonrası peş peşe açıklamalar! O öğretmen görevden uzaklaştırıldı

    Gelen son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Ankara'da yaşandığı iddia edilen olayla ilgili, "AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir." açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada söz konusu öğretmenin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

    O öğretmen görevden uzaklaştırıldı

    Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Ankara'da öğretmen ile bazı öğrenciler arasında yaşanan olay ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

    İşte o paylaşım:

    "AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır.

    Ankara'nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir.

    Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız. Kardeşliğimiz herşeyin esasıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda sosyal medyada ortaya atılan yalan haberleri dikkate almamasını istirham ediyoruz.

    Cumhurbaşkanımız Erdoğan Alevi-Sünni kardeşliğini en güzel şekilde ifade etmektedir: 'Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamîleridir.'"

    MEB SORUŞTURMA BAŞLATTI

    İddiaları araştırmak için harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir." açıklamasında bulundu.

    ANKARA VALİLİĞİ: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
    Ankara Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıkalamada, "Mamak ilçemizde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden "ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu" iddiası üzerine öğretmen görevden uzaklaştırılmış olup; konuyla İlgili tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

    İDDİA EDİLEN OLAY

    Ankara'nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu'nda, M.K. adlı din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, dersinde Alevileri hedef aldığı iddia edildi. Öğretmenin, 20 Eylül'deki ders sırasında "Alevi olanlar parmak kaldırsın" dedikten sonra parmak kaldıran öğrencilere "Aleviler neden abdest alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor?" sorularını yöneltti. İddiaya göre M.K., "Biz Hazreti Ali'yi sevmeyiz. Hazreti Ali, peygamber efendimizin eşine küfür etmiş" ifadelerini kullandı.

    Bazı öğrencilerin, derste yaşananları ailesine anlatması ve okula gitmek istememesi üzerine veliler, M.K. adlı öğretmenle görüştü.

        İddiaları kabul etmeyen M.K., velinin zülfikâr kolyesine işaret ederek "Zaten sormama gerek yok. Kimin ne olduğu belli. Boyunlarındaki kolyeden tanıdım kimin ne olduğunu" ifadelerini kullandı.

        VEİLİLER OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE ŞİKAYET ETTİ

        Söz konusu derste yer alan bazı öğrencilerin, daha sonra Alevi öğrencilerle dalga geçtiğini de öne süren veliler ise okul müdürlüğüne şikâyette bulundu. Şikâyette, M.K'nin, "öğrenciler arasında kutuplaşmaya neden olduğu, öğrencilerin problem yaşamasına ve psikolojik olarak yıpranmalarına neden olacak şekilde davrandığı ve öğrencileri olumsuz yönde etkilendiği" belirtildi.

        Okul müdürlüğünün ise "M.K. hakkında işlem yapılmadığını ve uyarıldığını, davranışın tekrarlanması durumunda işlem yapılacağını" söylediği kaydedildi.

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        Haberler Güncel Son dakika! Derste yaşandığı iddia edilen 'Alevi-Sünni' olayı sonrası peş peşe açıklamalar! O öğretmen görevden uzaklaştırıldı
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