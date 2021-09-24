Son dakika! Derste yaşandığı iddia edilen 'Alevi-Sünni' olayı sonrası peş peşe açıklamalar! O öğretmen görevden uzaklaştırıldı

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Ankara'da öğretmen ile bazı öğrenciler arasında yaşanan olay ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İşte o paylaşım:

"AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır.

Ankara'nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir.

Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız. Kardeşliğimiz herşeyin esasıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda sosyal medyada ortaya atılan yalan haberleri dikkate almamasını istirham ediyoruz.