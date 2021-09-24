Son dakika! Derste yaşandığı iddia edilen 'Alevi-Sünni' olayı sonrası peş peşe açıklamalar! O öğretmen görevden uzaklaştırıldı

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Ankara'da öğretmen ile bazı öğrenciler arasında yaşanan olay ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
İşte o paylaşım:
"AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır.
Ankara'nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir.
Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız. Kardeşliğimiz herşeyin esasıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda sosyal medyada ortaya atılan yalan haberleri dikkate almamasını istirham ediyoruz.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan Alevi-Sünni kardeşliğini en güzel şekilde ifade etmektedir: 'Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamîleridir.'"
MEB SORUŞTURMA BAŞLATTI
İddiaları araştırmak için harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir." açıklamasında bulundu.
ANKARA VALİLİĞİ: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Ankara Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıkalamada, "Mamak ilçemizde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden "ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu" iddiası üzerine öğretmen görevden uzaklaştırılmış olup; konuyla İlgili tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.
İDDİA EDİLEN OLAY
Ankara'nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu'nda, M.K. adlı din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, dersinde Alevileri hedef aldığı iddia edildi. Öğretmenin, 20 Eylül'deki ders sırasında "Alevi olanlar parmak kaldırsın" dedikten sonra parmak kaldıran öğrencilere "Aleviler neden abdest alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor?" sorularını yöneltti. İddiaya göre M.K., "Biz Hazreti Ali'yi sevmeyiz. Hazreti Ali, peygamber efendimizin eşine küfür etmiş" ifadelerini kullandı.
Bazı öğrencilerin, derste yaşananları ailesine anlatması ve okula gitmek istememesi üzerine veliler, M.K. adlı öğretmenle görüştü.