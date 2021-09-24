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    • 24.09.2021 14:57
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    Karadeniz'de sağanak yağış etkili oluyor! Trabzon'da ırmak taştı Rize'de heyelan meydana geldi

    Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sağanak etkili oluyor. Trabzon'un Maçka ilçesinde ırmağın taşması sonucu tarım arazileri, yollar ve mezarlar zarar gördü. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde de heyelan meydana geldi.

    DHA
    Trabzon’da ırmak taştı Rize’de heyelan meydana geldi!

    Trabzon'un Maçka ilçesi Akmescit Mahallesi'nde sağanak nedeniyle ırmak taştı, tarım arazileri su altında kaldı. Mahallede fındık bahçeleri ile mezar ve yollar zarar gördü.

    Tarla sahipleri, balçığa gömülen tarım arazilerini temizlemeye başladı. Akmescid Mahallesi Muhtarı Erdal Uzun, yıllardır her yağmurda heyelan yaşandığını belirterek "Gece bir gürültüyle uyandık.

    Yukarıdaki orman çamur olup yola indi. Her yıl burada aynı sıkıntıyı çekiyoruz. Her yağmur yağdığında canımız ve malımız için endişeleniyoruz. Burası heyelanlı alan diye işaretlendi ama kimsenin bir şey yaptığı yok" dedi.


        Mahalle halkından Bedriye Bulut ise "Yağmur fazla yağınca ırmak taştı. Orman çamur oldu, aşağıya geldi. Fındık arazim çamur, taş ve ağaç yığınları ile doldu. Buna biri müdahale etsin, zararımı versin. Ne can güvenliğimiz var ne de mal güvenliğimiz" diye konuştu.

        RİZE'DE HEYELAN ANI KAMERADA
        Çamlıhemşin ilçesi Yağmurlu Mahallesi'nde eski taş ocağında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve ağaçlar, kara yolu kenarına düştü. Bu sırada araçları ile yoldan geçenler korku dolu anlar yaşadı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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