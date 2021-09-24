Karadeniz'de sağanak yağış etkili oluyor! Trabzon'da ırmak taştı Rize'de heyelan meydana geldi

Yukarıdaki orman çamur olup yola indi. Her yıl burada aynı sıkıntıyı çekiyoruz. Her yağmur yağdığında canımız ve malımız için endişeleniyoruz. Burası heyelanlı alan diye işaretlendi ama kimsenin bir şey yaptığı yok" dedi.