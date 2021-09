’Hedef uçan araba teknolojisini geliştirmek’

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bütün bu robotik teknolojisinin, otonom gelişmesiyle birlikte aslında bütün çabamız, gayretimiz geleceğin mobilitesinde devrim yaratacak uçan araba teknolojisini geliştirmek" dedi. TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'nde bir sunum gerçekleştiren Bayraktar, akıllı uçan arabalar üzerine çok büyük firmaların çalışmalar yaptığına dikkati çekerek, "Biz de bu çalışmalara yaklaşık 3 yıl önce başladık. Cezeri dediğimiz insansız hava aracı bir anlamda herkesi kolaylıkla pilot yapabilecek" diye konuştu.

'BÜYÜTÜLMÜŞ DRONE'

Bayraktar, ekrana yansıtılan Cezeri görüntüsünü göstererek, "Şu an Cezeri'nin ön prototipi. Bu aslında büyütülmüş bir drone. Bunun uçan araba olması için içine gelecek her sistemin belki 5-10-15 yıl gelişmesi gerekiyor. Bunu akıllı şekilde uçuracak yapay zeka teknolojilerinden elektronik donanımlara kadar her şeyin büyük atılımlar yapması gerekiyor. Bugünden hazırlanıyoruz ki yarın bu alanda oyuncu olabilelim" dedi.

EZBERLERİ BOZACAK START-UP'LAR RADARIMIZDA

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, otomotiv sektörünü etkilemesi beklenen batarya hücre krizine dikkat çekerek, "Biz başından itibaren bu işi planlayarak çözeceğimiz için, o batarya hücre krizine takılmayacağız" dedi.

Türkiye'deki mobilite ekosistemini start-up'larla birlikte dönüştürdüklerinin altını çizen Karakaş, şöyle konuştu: "Özellikle 'smart living' akıllı yaşam diye tabir ettiğimiz alandaki bağlantılı teknolojilere hizmet edecek çözümler üreten ve yine 'disruptive' dediğimiz, oyunun kuralını değiştirecek, ezberleri bozacak alanlarda adım atan start-up'lar radarımızda."