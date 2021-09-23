CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi üzdü: Kaçak çayları, Rize meydanında yakacağım

Rize'de genel ve yerel seçimlerde farketmeden en fazla oyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi alıyor. Bölge halkının Başkan Erdoğan'a olan teveccühü seçimlerdeki yüksek oranda verilen oylarla kendisini gösteriyor.
ADAYLIĞA HAZIRLANAN KILIÇDAROĞLU SANKİ KININDAN ÇIKMIŞ BİR OK GİBİ
Cumhurbaşkanı adaylığı için 2023 seçimlerine kınından çıkmış bir ok gibi hazırlanan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Rize'ye gitti ve oldukça iddialı açıklamalarda bulundu.
PARTİLİLERİN HORON GÖSTERİSİYLE KARŞILANDI
Kılıçdaroğlu, Rize'de STK temsilcileri, meslek odaları ve kanaat önderlerinin yer alacağı toplantı için sabah saatlerinde geldiği Trabzon Havalimanı'nda partiler tarafından ve horon gösterisiyle karşılandı.