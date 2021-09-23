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    • 23.09.2021 13:51
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi üzdü: Kaçak çayları, Rize meydanında yakacağım

    Rize'de, kadın çay üreticileri ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İnşallah iktidar olacağız, Rizelilerin oylarıyla iktidar olacağız. Kaçak çayları, Rize meydanında yakacağım. Hiç kimsenin, Rizelilerin alın terini çalmasına asla izin vermeyeceğim" dedi. Bu açıklaması sonrası CHP ve HDP seçmeni, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterip dalga geçti. Haberin detayları...

    DHA
    Kılıçdaroğlu’nun çayının içine anason mu damıttılar?

    Rize'de genel ve yerel seçimlerde farketmeden en fazla oyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi alıyor. Bölge halkının Başkan Erdoğan'a olan teveccühü seçimlerdeki yüksek oranda verilen oylarla kendisini gösteriyor.

    ADAYLIĞA HAZIRLANAN KILIÇDAROĞLU SANKİ KININDAN ÇIKMIŞ BİR OK GİBİ

    Cumhurbaşkanı adaylığı için 2023 seçimlerine kınından çıkmış bir ok gibi hazırlanan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Rize'ye gitti ve oldukça iddialı açıklamalarda bulundu.

    PARTİLİLERİN HORON GÖSTERİSİYLE KARŞILANDI

    Kılıçdaroğlu, Rize'de STK temsilcileri, meslek odaları ve kanaat önderlerinin yer alacağı toplantı için sabah saatlerinde geldiği Trabzon Havalimanı'nda partiler tarafından ve horon gösterisiyle karşılandı.

        Gösteriyi izleyen Kılıçdaroğlu, kara yoluyla gittiği Rize'de kahvaltıda bir araya geldiği kadın çay üreticileriyle görüştü.

        "RİZELİLERİN OYLARIYLA İKTİDAR OLACAĞIZ"

        18 Haziran 2018'deki genel seçimlerde yüzde 22 alan CHP'nin lideri Kılıçdaroğlu iktidar olacaklarını iddia ederek, "Az önce içeride Rizeli kadınlara söz verdim; kaçak çay Türkiye'de ciddi bir sorundur. İnşallah iktidar olacağız, Rizelilerin oylarıyla iktidar olacağız. Kaçak çayları, Rize meydanında yakacağım, bunu söyledim. Hiç kimsenin, Rizelilerin alın terini çalmasına asla izin vermeyeceğim. Eğer ben haktan, hukuktan, adaletten söz ettiysem 450 kilometre yol yürüdüysem o kaçak çayları yakalayıp, Rize meydanında yakmak da benim boynumun borcu olacak" sözlerini sarf etti.

        CHP VE HDP SEÇMENİ KILIÇDAROĞLU'NU SOSYAL MEDYADA Tİ'YE ALDI:

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