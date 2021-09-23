CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi üzdü: Kaçak çayları, Rize meydanında yakacağım

18 Haziran 2018'deki genel seçimlerde yüzde 22 alan CHP'nin lideri Kılıçdaroğlu iktidar olacaklarını iddia ederek, "Az önce içeride Rizeli kadınlara söz verdim; kaçak çay Türkiye'de ciddi bir sorundur. İnşallah iktidar olacağız, Rizelilerin oylarıyla iktidar olacağız. Kaçak çayları, Rize meydanında yakacağım, bunu söyledim. Hiç kimsenin, Rizelilerin alın terini çalmasına asla izin vermeyeceğim. Eğer ben haktan, hukuktan, adaletten söz ettiysem 450 kilometre yol yürüdüysem o kaçak çayları yakalayıp, Rize meydanında yakmak da benim boynumun borcu olacak" sözlerini sarf etti.