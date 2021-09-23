SAĞLIK OCAKLARINDA BEBEKLERE KORONA AŞISI VURULDU MU?

Prof. Dr. Zafer Kurugöl bu ifadeleri sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da kullanıcılar #DrZaferKurugölTutuklansın hastagı ile tepkilerini dile getirdi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ise çocuklara yanlışlıkla aşı yapıldığı yönündeki iddiayı yalanladı.

Federasyon tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Aile Sağlığı Merkezlerinde 'yanlışlıkla' aşı sırası gelmemiş kişilere uygulama yapıldığı iddiası gereği yansıtmamaktadır. Aşılar barkod okutarak, sistemle eşleşme yapılarak vatandaşlara uygulanmaktadır" denildi.

ÖZÜR DİLEDİ!

Gelen yoğun eleştirilerin ardından yeniden NTV yayınına bağlanan Kurugöl, "Yanlış bir ifadem olduysa herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bebeklere Kovid aşısı yapılması yönünde bir çalışma olmadığını dile getiren Kurugöl, bahsettiği aşılamanın Ege Üniversitesi'nde ve İzmir'de uygulanmadığını, olayın 3 ay önce yaşandığını söyledi. Kurugöl, ''1 aylık bebeğe hepatit yerine koronavirüs aşısı yapıldı. Aşıdan hemen sonra da bebek Ege Üniversitesi'ne getirildi. Bebeğin başına bir şey gelmemesi için ciddi şekilde inceleme yaptık. Olay gizlenmedi.'' dedi. Kurugöl, bebeğin durumunun iyi olduğunu da belirtti.

Kurugöl son olarak, "Benim vurgulamak istediğim şudur, küçük bir bebekte bile Covid aşısı yaptığınızda yan etki ortaya çıkmıyor" diye konuştu.