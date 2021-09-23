Prof. Dr. Zafer Kurugöl tutuklandı mı? Bebeklere korona aşısı yapıldığını iddia eden Zafer Kurugöl tutuklanacak mı? soruları gündemde. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bir önceki akşam canlı yayında bebeklere koronavirüs aşısı vurulduğunu iddia etmesinin ardından sosyal medya yıkıldı. Twitter'da kullanıcılar #DrZaferKurugölTutuklansın etiketiyle tepki gösterdi. İşte son gelişmeler...
ZAFER KURUGÖR TUTUKLANDI MI?
Kurugöl katıldığı NTV canlı yayınında şun sözleri kullanmıştı; "Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela sağlık ocaklarında yanlışlıkla Hepatit B ve kızamık gibi başka bir aşıyla karıştırabiliyorlar. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla da karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde ve son derece de iyi antikor oldu. 6 aylık veya 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları yayınlayacağız zaten. Ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacak. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor."
SAĞLIK OCAKLARINDA BEBEKLERE KORONA AŞISI VURULDU MU?
Prof. Dr. Zafer Kurugöl bu ifadeleri sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da kullanıcılar #DrZaferKurugölTutuklansın hastagı ile tepkilerini dile getirdi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ise çocuklara yanlışlıkla aşı yapıldığı yönündeki iddiayı yalanladı.
Federasyon tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Aile Sağlığı Merkezlerinde 'yanlışlıkla' aşı sırası gelmemiş kişilere uygulama yapıldığı iddiası gereği yansıtmamaktadır. Aşılar barkod okutarak, sistemle eşleşme yapılarak vatandaşlara uygulanmaktadır" denildi.
ÖZÜR DİLEDİ!
Gelen yoğun eleştirilerin ardından yeniden NTV yayınına bağlanan Kurugöl, "Yanlış bir ifadem olduysa herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
Bebeklere Kovid aşısı yapılması yönünde bir çalışma olmadığını dile getiren Kurugöl, bahsettiği aşılamanın Ege Üniversitesi'nde ve İzmir'de uygulanmadığını, olayın 3 ay önce yaşandığını söyledi. Kurugöl, ''1 aylık bebeğe hepatit yerine koronavirüs aşısı yapıldı. Aşıdan hemen sonra da bebek Ege Üniversitesi'ne getirildi. Bebeğin başına bir şey gelmemesi için ciddi şekilde inceleme yaptık. Olay gizlenmedi.'' dedi. Kurugöl, bebeğin durumunun iyi olduğunu da belirtti.
Kurugöl son olarak, "Benim vurgulamak istediğim şudur, küçük bir bebekte bile Covid aşısı yaptığınızda yan etki ortaya çıkmıyor" diye konuştu.
AŞI EN DÜŞÜK KAÇ YAŞINDAKİLERE UYGULANIYOR?
Ülkemizde 18 Ağustos'tan beri koronavirüs aşısı 15 yaş üstüne uygulanabiliyor. Yüz yüze eğitim başlamadan önce de 12 yaş üstü tüm çocuklara aşı hakkı tanındı.