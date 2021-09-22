Bu da CHP hizmeti: Nilüfer Belediyesi'ne ait araçla alkol servisi!

Hizmet üretemeyen CHP'li belediyeler karıştıkları skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor.
İBB'DEN 27 YIL SONRA İÇKİ SATIŞI
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi skandal bir kararla içkiyi tekra raflara dizerek belediyeye ait tesislerde 27 yıl aradan sonra alkol satışına müsaade etmişti.
NİLÜFER BELEDİYESİ İÇKİ TAŞIDI
CHP'li İBB'nin ardından benzer bir olay da Bursa'ya bağlı CHP'li Nilfür Belediyesi'nde patladı.
Belediyeye ait bir aracın alkol servisi yaparken görüntüleri ortaya çıktı.