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    • 22.09.2021 23:11
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    Bu da CHP hizmeti: Nilüfer Belediyesi'ne ait araçla alkol servisi!

    Hizmet üretemeyen CHP'li belediyeler karıştıkları skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 27 yıl aradan sonra alkol satışına başlamasının ardından Bursa'ya bağlı CHP'li Nilfür Belediyesi'ne ait bir aracın alkol servisi yaparken görüntüleri ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    CHP’den belediyeye ait araçla alkol servisi!

    Hizmet üretemeyen CHP'li belediyeler karıştıkları skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor.

    İBB'DEN 27 YIL SONRA İÇKİ SATIŞI
    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi skandal bir kararla içkiyi tekra raflara dizerek belediyeye ait tesislerde 27 yıl aradan sonra alkol satışına müsaade etmişti.

    NİLÜFER BELEDİYESİ İÇKİ TAŞIDI
    CHP'li İBB'nin ardından benzer bir olay da Bursa'ya bağlı CHP'li Nilfür Belediyesi'nde patladı.

    Belediyeye ait bir aracın alkol servisi yaparken görüntüleri ortaya çıktı.

        Vatandaşa hizmet görürmesi gereken araçta kasa kasa biraların başka bir araca nakledildiği görüldü. Görüntülerde "16 NLR 49" plakası olduğu anlaşılan araçtaki biraları iki şahsın başka bir arabaya taşıdığı görültü. Biraların nereden nereye hangi sebeple taşındığı ise merak konusu oldu.
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        Haberler Güncel Bu da CHP hizmeti: Nilüfer Belediyesi'ne ait araçla alkol servisi!
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