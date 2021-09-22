Bu da CHP hizmeti: Nilüfer Belediyesi'ne ait araçla alkol servisi!

Vatandaşa hizmet görürmesi gereken araçta kasa kasa biraların başka bir araca nakledildiği görüldü. Görüntülerde "16 NLR 49" plakası olduğu anlaşılan araçtaki biraları iki şahsın başka bir arabaya taşıdığı görültü. Biraların nereden nereye hangi sebeple taşındığı ise merak konusu oldu.