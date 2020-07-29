"ALLAH İSTANBUL'U SİZDEN KORUSUN"

Bir kullanıcı "Bu ne Ekrem bey bu ne?! Ne mesleki etik biliyorsunuz, ne Allah korkusu tanıyorsunuz. Geldiğinizden beri vatandaşa bi kaç koli süt dağıtıp kendiniz en alttakinden en tepedekine bütün belediyeyi sömürdünüz. İçkiniz batsin, aleminiz batsın. Allah İstanbul'u sizden korusun." İfadeleriyle tepkisini dile getirdi.

İşte tepkilerden bazıları:

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