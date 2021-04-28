CHP'nin kanalı Halk TV yine bir skandala sahne oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçildiğini açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara vermesi kararlaştırılırken, bu yerler arasında tekel bayilerinin de bulunması tartışmalara sebep oldu.
Halk TV tekel bayilerin de faaliyetlerine ara verilen kuruluşlar arasında olmasını konu eden bir yayın yaptı.
"İÇKİ HARAM DEĞİLDİR"
Halk TV yayınında Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez, alkollü içkilerin haram olmadığını iddia etti.