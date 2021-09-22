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    • 22.09.2021 18:18
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu görüşmede Libya Temsilciler Meclisinin (TM) hükümetten güvenoyunu geri çekme kararına karşı, Ulusal Birlik Hükümeti'ne Türkiye'nin desteğini vurguladı.

    Türkiye’den ’Libya’ teması!

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Dibeyde'nin telefonda görüştüğü bildirildi.

    Görüşmede Çavuşoğlu'nun, TM'nin 21 Eylül 2021 tarihli oturumunda UBH'ye verilen güvenoyunun geri çekilmesi yönünde alınan karara karşı Ulusal Birlik Hükümeti'ne Türkiye'nin desteğini yinelediği belirtildi.

    DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
    Libya Temsilciler Meclisi, Milli Birlik Hükümeti'ne verilen güvenoyunu geri çekti. Bu karara Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

    Libya Temsilciler Meclisi'nin 21 Eylül 2021 tarihinde Tobruk'ta düzenlenen oturumunda, Milli Birlik Hükümeti'ne verilen güvenoyunun geri çekilmesi yönünde alındığı bildirilen kararın, Libya'nın istikrarına ve geçiş sürecine bir katkı sağlamayacağı açıktır.

    "SEÇİMLERE KADAR TAM YETKİYLE İŞBAŞINDA KALMASI ÖNEMLİDİR"
    Seçimlerin öngörüldüğü tarihte düzenlenebilmesi, geçiş sürecinin iyi yönetilebilmesi ve ülkedeki sükunet ortamının korunabilmesi için, Milli Birlik Hükümeti'nin, Yol Haritası'nda da öngörüldüğü gibi, seçimlere kadar tam yetkiyle işbaşında kalması önemlidir.

    Mevcut kritik aşamada, Libya'daki tüm tarafların kişisel çıkar mücadelelerini ve kısır meşruiyet tartışmalarını bir kenara bırakıp, sorumluluk bilinciyle Libya'nın önceliklerine odaklanmalarında fayda bulunmaktadır.

    BM kolaylaştırıcılığında, Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülen siyasi sürecin başından beri savunucusu olan Türkiye, dost ve kardeş Libya halkı ve meşru Libya yönetimine desteğini sürdürecektir.

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