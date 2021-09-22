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    • 22.09.2021 19:58
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    Thodex vurgununda flaş gelişme! 'Kripto Faruk'a yardım eden 1 numaralı şüpheli Edevaldo Haxhiu'nun görüntüleri ortaya çıktı

    Türkiye'de binlerce insanın mağdur olduğu Thodex vurgununda flaş gelişmeler yaşandı. Kripto para borsası aracılığı ile milyonlarca liralık vurgun yapan ve Arnavutluk'a kaçan firari Faruk Fatih Özer'e yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen Arnavutluk vatandaşı Edevaldo Haxhiu Tiran polisi tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü. 1 numaralı şüpheli Edevaldo Haxhiu'nun görüntüleri de ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

    Thodex vurgununda flaş gelişme!

    Türkiye'de binlerce insanın dolandırılarak mağdur edildiği Thodex vurgununda flaş gelişmeler yaşandı.

    Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer'e yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile Arnavutluk vatandaşı Edevaldo Haxhiu,Tiran polisi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
    1 numaralı şüpheli Edevaldo Haxhiu'nun görüntüleride ortaya çıktı.

    Soruşturma dosyasına giren iddialara göre; Arnavutluk Futbol Federasyonu Başkanı A.D.'nın yeğeni olan Edevaldo Haxihu, firari Özer'i Tiran'da havalimanından alarak otele getiren ve yerleştiren şüpheli A.C.'nin patronuydu. A.C. ifadesi alındıktan sonra bırakıldı.


    Edevaldo Haxhiu'nun Fatih Özer'i otelden aldığı görüntüler

    Sabah'ta yer alan habere göre Özer'i otelden 2 gün sonra kaçıran ve soruşturmada baş şüpheli olan Haxihu ise Tiran polisi tarafından bugün 00:30'da yakalandı ve tutuklandı. Türkiye'ye sık sık giriş çıkış yaptığı tespit edilen Haxihu, firari Özer'i kaçırdığı otele girerken kayıtlara takılmıştı.

        E.H.'nin polis soruşturmasında konuşmadığı ve yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Fatih Özer'i tanımadığını söyleyen E.H., firari Özer'e yardım ettiği yönündeki suçlamaların doğru olmadığını savundu.

        Ancak polisin elinde, Arnavutluk vatandaşı E.H.'nin "Fatih Özer'in Arnavutluk'a gelmesine yardım eden kişi" olduğuna dair çok sayıda delil bulunduğu öğrenildi.

        THODEX VURGUNU NEDİR?
        İlk olarak para transferlerinde sorun yaşanan kripto para platformu (borsası) Thodex'in internet sitesi kapatıldı. Yatırımcıların hesaplarına ulaşımı kesildi. Thodex kullanıcıları önce şirketin battığını düşündü ancak sonra Thodex'in kurucusu olan Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan akşam saat 18'de İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığı öğrenildi.

        Thodex skandalının perde arkasını yazdığı haberine göre 2017 yılında kurulan yerli kripto para borsası Thodex, 21 Nisan'da yaptığı açıklama ile işlemlerin durdurulduğunu duyurdu. Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in sosyal medya hesaplarını kapatıp, yurtdışına çıkmasıyla iyice alevlenen tartışmalar sonrası Thodex'de hesabı olanlar da yasal yollara başvurmaya başladı.

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        Haberler Güncel Thodex vurgununda flaş gelişme! 'Kripto Faruk'a yardım eden 1 numaralı şüpheli Edevaldo Haxhiu'nun görüntüleri ortaya çıktı
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