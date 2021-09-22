Thodex vurgununda flaş gelişme! 'Kripto Faruk'a yardım eden 1 numaralı şüpheli Edevaldo Haxhiu'nun görüntüleri ortaya çıktı

Soruşturma dosyasına giren iddialara göre; Arnavutluk Futbol Federasyonu Başkanı A.D.'nın yeğeni olan Edevaldo Haxihu, firari Özer'i Tiran'da havalimanından alarak otele getiren ve yerleştiren şüpheli A.C.'nin patronuydu. A.C. ifadesi alındıktan sonra bırakıldı.



Edevaldo Haxhiu'nun Fatih Özer'i otelden aldığı görüntüler

Sabah'ta yer alan habere göre Özer'i otelden 2 gün sonra kaçıran ve soruşturmada baş şüpheli olan Haxihu ise Tiran polisi tarafından bugün 00:30'da yakalandı ve tutuklandı. Türkiye'ye sık sık giriş çıkış yaptığı tespit edilen Haxihu, firari Özer'i kaçırdığı otele girerken kayıtlara takılmıştı.