İstanbul’da toplu taşıma sistemi çökme noktasına geldi! Şirinevler'de metrelerce otobüs kuyruğu

İstanbul'da her gün sayısı artan arızalı İETT araçları, vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.
Zaman zaman yandığı, yolda kaldığı, motorundan alevler yükseldiği, tek tekeri havada ilerlediği görülen İETT araçları, bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz hale geliyor.
YETERSİZ SEFELER İSYAN ETTİRDİ
İETT'nin yolcu taşıyamaz duruma gelmesinin yanı sıra yetersiz seferler de vatandaşı isyan ettiriyor. Sefer yapılamayan metro durakları nedeniyle Şirinevler'de metrelerce otobüs kuyruğu oluşmaya başladı. Kalabalık havadan da görüntülendi.
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında geçen yıl Eylül ayında başlatılan metro entegre çalışmaları nedeniyle seferler Yenikapı ve Ataköy-Şirinevler durakları arasında gerçekleştiriliyor.