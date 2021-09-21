New York Türkevi nedir, ne işe yarıyor, kim yaptı, kaç katlı? Türkevi binası özellikleri!

New York'taki Yeni Türkevi Binası'nın açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmanın ardından gerçekleştirildi. Türkiye'nin bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardığını söyleyen Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır." dedi. Peki New York Türkevi nedir, ne işe yarıyor, kim yaptı, kaç katlı? İşte Türkevi binası özellikleri!

TÜRKEVİ NEDİR, NE İŞE YARAR, KAÇ KATLI?

ABD'nin New York şehrinde açılan Türkevi resmi bir binadır. Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan bu gökdelende ülkenin başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler nezdinde daimi temsilciliği hizmet veriyor. Bina tam 35 katlıdır.