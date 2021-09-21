New York Türkevi nedir, ne işe yarıyor, kim yaptı, kaç katlı? Türkevi binası özellikleri!

New York'taki Yeni Türkevi Binası'nın açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmanın ardından gerçekleştirildi. Türkiye'nin bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardığını söyleyen Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır." dedi. Peki New York Türkevi nedir, ne işe yarıyor, kim yaptı, kaç katlı? İşte Türkevi binası özellikleri!
TÜRKEVİ NEDİR, NE İŞE YARAR, KAÇ KATLI?
ABD'nin New York şehrinde açılan Türkevi resmi bir binadır. Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan bu gökdelende ülkenin başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler nezdinde daimi temsilciliği hizmet veriyor. Bina tam 35 katlıdır.
Türkevi açık adresi: 823 United Nations Plaza, New York, NY 10017, Amerika Birleşik Devletleri
TÜRKEVİ BİNASI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Türkevi binası 171 metre yüksekliğe sahip ve 20 bin metrekare alanda inşa edilmiştir. Başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motifleri taşıyor ve lale şeklinde gökyüzüne yükseliyor.
Türkevi, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor. Bina, dünyanın en önemli şehirlerinden New York'un silüetine eklenecek, Türk kültürü, tarihi ve çeşitliliğini yansıtacak simgesel bir gökdelen şeklinde tasarlandı.
Türkevi binasının kapısı da Selçuklu ve Osmanlı kervansaraylarının mimarisinden esinlenerek inşa edildi. Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayan depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip bina, çevre dostu gökdelen özelliği taşıyor. Türkevi binası, New York'un ikonik binalarından biri olacak.
TÜRKEVİ'Nİ KİM YAPTI?
Binanın yapımını Türk-ABD ortaklığında bir şirket üstlendi. BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yer alacağı Türkevi binası, 200 kişilik oditoryumu, toplantı ve sergi salonları ile birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir merkez olacak.