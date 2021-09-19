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    • 19.09.2021 12:12
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
    Görüşmelerin ilk gününde 21 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. BM'nin gündeminde yer alan temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşacağım. BM Genel Sekreterinin yanı sıra çok sayıda devlet başkanı ile ikili görüşmelerim olacak. ABD'deki vatandaşlarımızla bir araya geleceğim. ABD'deki bazı baın yayın organı temsilcileriyle mülakatlar gerçekleştireceğim. Son derece yoğun bir temas ve toplantı trafiği içinde bulunacağız. ABD'de 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' eserimizi de yabancı dillerde hazırladık ve onları da muhataplarına aynı şekilde takdim edeceğiz.

    Ayrıntılar geliyor...

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