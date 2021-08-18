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    • 18.08.2021 09:48
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    CHP'nin iddiası bir kez daha çürüdü! ABD: Erdoğan ile Biden arasındaki göçmen anlaşması iddiaları temelsizdir

    ABD Büyükelçiliği, ABD Başkanı Biden ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir "anlaşma" veya "pazarlık" yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtti. CHP'den yapılan açıklamada Başkan Erdoğan'ın, Afgan göçmenler konusunda ABD Başkanı Joe Biden'la pazarlık yaptığı iddia edilmişti.

    takvim.com.tr
    Biden ile göçmen anlaşması iddiaları temelsizdir

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Erdoğan'ın, Afgan göçmenler konusunda ABD Başkanı Joe Biden'la pazarlık yaptığını ifade ederek, "Anlaşılıyor ki o toplantıdan Biden kazanarak biz geleceğimiz için büyük bir tehdidi sırtımıza alarak çıkmışız. O görüşmedeki taahhütler Recep Tayip Erdoğan'ın taahhütleridir. Türkiye'yi yarınlarda yönetecek ittifakın bir üyesi olan CHP'nin taahhütleri değildir, uymayacağız. Bunu bütün dünya bilsin, Amerika bilsin" demişti.

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise "Sınırı koruyamadığını, Biden'a verdiğin sözü yerine getirdiğini itiraf ediyorsun. Bunca sığınmacıyı bu topraklar kabul edemez. Kapalı kapılar ardında hangi taahhütlerde bulunduğunu söyle artık millete. Yine mi mal varlığınla tehdit edildin!" ifadelerini kullanmıştı.

    İDDİALAR ASILSIZ
    ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile ABD arasında Afgan mülteci ve göçmenler konusunda anlaşma ve pazarlık yapıldığına dair iddiaların temelsiz olduğunu açıkladı.

        ABD'den Erdoğan ile Biden arasında göçmen anlaşması yapıldığı iddialarına açıklama

        Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir 'anlaşma' veya 'pazarlık' yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklama hem Türkçe hem İngilizce yapıldı.

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