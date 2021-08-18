CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Erdoğan'ın, Afgan göçmenler konusunda ABD Başkanı Joe Biden'la pazarlık yaptığını ifade ederek, "Anlaşılıyor ki o toplantıdan Biden kazanarak biz geleceğimiz için büyük bir tehdidi sırtımıza alarak çıkmışız. O görüşmedeki taahhütler Recep Tayip Erdoğan'ın taahhütleridir. Türkiye'yi yarınlarda yönetecek ittifakın bir üyesi olan CHP'nin taahhütleri değildir, uymayacağız. Bunu bütün dünya bilsin, Amerika bilsin" demişti.