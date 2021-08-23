AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: Türkiye göçmen kampı değildir





Bazı vilayetlerimizde 1 yılda yağan yağış bir günde yağdı. Altyapı sorunlarıyla bu birleşince büyük bir felkaketin ortaya çıkması söz konusu oldu. Kaybettiğimiz canlara çok üzülüyoruz. Çok büyük tedbirler almamız gerekiyor. Bundan sonra yapılması gerekenlerin iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bir yandan Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınları çıkıyor bir yandan da sel felaketi oluyor. Altyapı sorunları ile ilgili olarak, özellikle dere yataklarına kenarlarına ev yapılmaması konusunda ciddi adımalr atılması gerekiyor.

Pandemi sürecini Sağlık Bakanlığımız ciddi bir şekilde yürütüyor. Aşılama çalışmaları konusundaki çalışmalar sürüyor. Sağlık çalışanlarının pandemi ile mücadelede büyük titizlik göstermesi büyük gurur kaynağı. Aşılama gönüllülük esasına göre yürütülüyor. Vatandaşlarımız kolayca randevu alabiliyorlar.

Sosyal medyada aşı konusuyla ilgili çeşitli tartışmalar ortaya çıkıyor. Bunun kararını bilim insanları verir, siyasetçiler verir. Bilim insanları bu musibetle başa çıkmak için aşının zorunluluğuna dikkat çekiyor. Bilim insanlarımıza güveniyoruz, bu aşılamanın canları korumak için büyük bir fedakarlıkla yapıldığını biliyoruz.



Ülkemizde aşıya ulaşım konusunda bir sıkıntı yok. Sistemin mükemmelliği, sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı bu sevileyelere gelmemizi sağladı. Hayatını kaybedenlerin çoğu aşı olmayanlar. Bu konuda kimse için bir zorlama söz konusu değildir. Ama bilim insanlarının çalışmalarına ve tabsiyelerine kulak vermemiz gerekir. Bu konuda ne kadar mesafe katedersek, canları korumak ve pandemi konusunda o kadar mesafe katetmiş oluruz.

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bu sene tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak. Yüz yüze eğitime katılım zorunludur. Mazereti varsa, yüz yüze eğitime katılamıyorsa EBA üzerinden eğitimine devam edecektir. Tüm hazırlıklar yapıldı, 6 Eylül'de okullar açılacak.