CHP'li İBB Türkiye'den çalınan kitabeyi Hollanda'dan satın aldı!



'HEPSİ MAALESEF PR İÇİN'

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi ve "Belki de dünyada en çok kültürel varlığı kaçırılmış olan Türkiye'nin kültür diplomasisine zarar vermek, devletin elini zayıflatmak… Hepsi maalesef PR için... Devlet bilmiyor mu satın almayı? Gücü mü yok? Hakkı olanı geri almak için uğraşıyor. Şımarık çocuk gibi davranma İBB" ifadelerini kullandı.

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