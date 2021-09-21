108 sanıklı 'Kobani' davasında flaş gelişme: 23 Eylül'e ertelendi

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan bazıları bulundukları cezaevlerinden videokonferans aracılığıyla katıldı, diğer sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Duruşmada, sanık avukatları mahkeme başkanının Kovid-19 temaslısı olduğunu öğrendiklerini belirterek, başkanın sağlık durumunun netleşinceye kadar müvekkillerinin savunma yapmak istemediklerini ifade etti.
Söz alan sanıklar Selahattin Demirtaş ve Gülten Kışanak da savunma yapmak istemediklerini söyledi. Bugünkü celsede savunma yapması beklenen sanık Meryem Adıbelli de haftaya savunma yapmak istediğini ifade etti.
Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müstemir yetkili mahkeme başkanın koronavirüs temaslısı olduğunun bildirilmesi üzerine, sanıklar ve müdafilerinin de talepleri doğrultusunda duruşmayı 23 Eylül'e erteledi.