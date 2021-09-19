Gelinim Mutfakta Yekta kim, kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta kaynana Cevriye kimdir? sorularının yanıtları programın izleyicileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Demet Akalın'ın keyifli sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yemek yarışma programının yeni yarışmacılarının isimleri belli oldu. Yeni haftada Yekta gelin ve kaynanası Cevriye Hanım yarışacak. İşte gelin ve kayınvalidesi hakkında detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA YEKTA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
20 Eylül itibariyle Gelinim Mutfakta yarışmasına Yekta ve Cevriye Hanım dahil oldu. Gelin kaynana yarışmada diğer yarışmacılara kök söktürmeye geldiklerini belli etti. Yarışmanın dişli gelini Yaren geçtiğimiz Cuma günü programa veda etmişti.
Bu hafta Yekta, Yaren'in yerine geldi. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan fenomen programın yeni yarışmacısı ve kayınvalidesi merak ediliyor. Gelin Yekta hakkında henüz bilgi bulunmamaktadır. Yeni bölüm yayınlandığında detayları Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
GELİNİM MUTFAKTA KAYNANA CEVRİYE KİMDİR?
Gelinim Mutfakta Prgramının sunucusu Demet Akalın Yekta Hanım hakkında Cvriye Hanım'a, ''Yemek yapmayı iyi becerir mi?''diye sordu. Aldığı cevap karşısında da şaşkınlığını gizleyemedi. Cevriye Hanım gelini Yekta'ya çok güvendiğini sık sık dile getiriyor. Kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
ASLIHAN KİMDİR?
Gelinim Mutfakta Aslıhan Yiğit birkaç senelik evlidir. Aslıhan Yiğit'in Baturalp adında bir oğlu vardır. Kaynanasının ismi ise Nuray'dır. Beraber Gelinim Mutfakta adlı yarışmaya katılan gelin kaynana puanları alıp altınları toplamaya çalışacak. İzleyicilerin merakla araştırdığı Aslıhan gelinin Instagram hesabı da @aslihankygt.