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    • 19.09.2021 14:47
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    Gelinim Mutfakta Yekta kim, kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta kaynana Cevriye kimdir?

    Gelinim Mutfakta yarışmasında Yaren'in elenmesinin ardından yerine gelecek yeni yarışmacı ve kaynanası merak konusu oldu. Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programının yeni yarışmacıları belli oldu. Bu hafta Yerta ve kayınvalidesi Cevriye Hanım yarışacak. Peki Gelinim Mutfakta Yekta kim, kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta kaynana Cevriye kimdir? İşte yeni yarışmacılara dair bilgiler...

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta Yekta kim, kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta kaynana Cevriye kimdir?

    Gelinim Mutfakta Yekta kim, kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta kaynana Cevriye kimdir? sorularının yanıtları programın izleyicileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Demet Akalın'ın keyifli sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yemek yarışma programının yeni yarışmacılarının isimleri belli oldu. Yeni haftada Yekta gelin ve kaynanası Cevriye Hanım yarışacak. İşte gelin ve kayınvalidesi hakkında detaylar...

    GELİNİM MUTFAKTA YEKTA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    20 Eylül itibariyle Gelinim Mutfakta yarışmasına Yekta ve Cevriye Hanım dahil oldu. Gelin kaynana yarışmada diğer yarışmacılara kök söktürmeye geldiklerini belli etti. Yarışmanın dişli gelini Yaren geçtiğimiz Cuma günü programa veda etmişti.

    Bu hafta Yekta, Yaren'in yerine geldi. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan fenomen programın yeni yarışmacısı ve kayınvalidesi merak ediliyor. Gelin Yekta hakkında henüz bilgi bulunmamaktadır. Yeni bölüm yayınlandığında detayları Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    GELİNİM MUTFAKTA KAYNANA CEVRİYE KİMDİR?

    Gelinim Mutfakta Prgramının sunucusu Demet Akalın Yekta Hanım hakkında Cvriye Hanım'a, ''Yemek yapmayı iyi becerir mi?''diye sordu. Aldığı cevap karşısında da şaşkınlığını gizleyemedi. Cevriye Hanım gelini Yekta'ya çok güvendiğini sık sık dile getiriyor. Kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

    ASLIHAN KİMDİR?

    Gelinim Mutfakta Aslıhan Yiğit birkaç senelik evlidir. Aslıhan Yiğit'in Baturalp adında bir oğlu vardır. Kaynanasının ismi ise Nuray'dır. Beraber Gelinim Mutfakta adlı yarışmaya katılan gelin kaynana puanları alıp altınları toplamaya çalışacak. İzleyicilerin merakla araştırdığı Aslıhan gelinin Instagram hesabı da @aslihankygt.

        YAREN KİMDİR?

        Yaren Maden ve kayınvalidesi Filiz Kaya, Gelinim Mutfakta'ya Kocaeli'den katılıyor. 21 yaşında olan Yaren, ev hanımı ve yeni evli. Filiz Kaya programa iddialı bir giriş yapmıştı. Afrodit lakabıyla programda yer alacak yarışmacı bir dershanede çalışıyor. Kayınvalide Filiz, gezmeyi ve alışverişi çok sevdiğini dile getirmişti.

        HAZAL KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Hazal evli ve 2 çocuk sahibi. 1 kız ve 1 erkek çocuğu olan genç yarışmacı Kayınvalidesi Bedriye Hanım ile programa dahil oldu.

        Bedriye Hanım programın ilk gününde ''Gelini aldım, altınları almaya geldim'' diyerek iddialı olduğunu ifade etti. Özellikle gelin yarışmacılardan güçlü bir rakip olarak görülen Yağnur'u eleyeceğini söyleyerek dikkatleri üzerine çekti.

        SUNUCU DEMET AKALIN KİMDİR?

        Demet Akalın Kurt ( 23 Nisan 1972), Türk şarkıcı ve eski manken.

        Gölcük, Kocaeli'de doğdu ve lise eğitimini Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamladı. Annesinin teşvikiyle Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna giderek mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı.

        Mankenlikle eş zamanlı olarak gazinolarda şarkı söylemeye başladı ve bunun bir sonucu olarak 1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim'i piyasaya sürdü ancak çalışma çok ses getiren bir çıkış yapmasına yardımcı olamadı. Daha sonradan çıkış şarkısı "Aşkın Açamadığı Kapı" ile Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden Yılın Şarkısı ödülünü kazanan Banane (2004), MÜ-YAP'tan altın sertifika alan Kusursuz 19 (2006) ve Dans Et (2008) gibi 2000'ler boyunca çıkardığı albümlerle çeşitli başarılar yakalayarak Türk pop müziğindeki yerini sağlamlaştırdı.

        Yayımlandığı yıl Türkiye'nin en çok satan albümü olan Pırlanta (2015) dahil olmak üzere satış başarısı elde eden albümlerle 2010'larda Türk pop müziğindeki yerini korumaya devam etti. Türkiye'de liste başı olan "Afedersin", "Mucize", "Toz Pembe" ve "Hayalet" hitlerinin yanı sıra "Tecrübe", "Çanta", "Olacak Olacak", "Sabıka", "İlahi Adalet" ve "Ders Olsun" şarkıları da ilk beş başarısı gösterdi.

        Albümlerinde yer verdiği "giderli şarkılarla" müzik eleştirmenleri tarafından kendi tarzını oluşturduğu kabul edilen Akalın, şarkılarının yanı sıra magazinsel kişiliğiyle de sık sık öne çıktı.

        2007'den itibaren Hande Yener ile yaptığı sözlü tartışmalar geleneksel bir hâl alarak zaman zaman tekrarlandı ve magazin gündemini meşgul etti. 2006'da Oğuz Kayhan'la ve 2010'da Önder Bekensir'le yaptığı birkaç aylık evliliklerden sonra 2012'de şu anki eşi Okan Kurt ile evlenerek 2014'te ilk çocuğu Hira'yı dünyaya getirdi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve dört Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı.

        Demet Akalın, Aralık 2014'te DMC ile albüm başına Turkish lira symbol 8x10px.png750 bin fiyat koyan bir kayıt anlaşması imzaladı.2015 başlarında bu şirketin etiketini taşıyacak dokuzuncu stüdyo albümünün hazırlıklarını sürdürürken Emrah Karaduman'ın Toz Duman albümündeki "İntikam" ve Sinan Akçıl'ın Ayıp Yani albümündeki "Vazgeçilmezim" şarkılarını seslendirdi.

        Haziran'da dokuzuncu stüdyo albümü Pırlanta'yı Türkiye'de iki numaraya kadar yükselen çıkış şarkısı "Ders Olsun" eşliğinde yayımladı. Albümün kendisi ise ülkede liste başı oldu,ayrıca 105 bin kopya satarak yılın en çok satan albümü oldu ve DMC tarafından altın sertifika ile ödüllendirildi. Albümün tanıtımı için "Ders Olsun"un ardından "Gölge", "Çalkala", "Beş Yıl", "Pırlanta" ve "Şerefime Namusuma" şarkılarının video klipleri de gösterime girdi. Akalın, aynı yıl Ağustos'ta başlayıp sonraki ay sona eren TV8 ses yarışması Rising Star Türkiye'nin ilk sezonunda Gülben Ergen, Fuat Güner ve Mustafa Sandal ile jüri koltuğunu paylaştı.

        Evlilikleri:

        Oğuz Kayhan (e. 2006; b. 2006)

        Önder Bekensir (e. 2010; b. 2010)

        Okan Kurt (e. 2012)

        Diskografi

        Sebebim (1996)

        Unuttum (2003)

        Banane (2004)

        Kusursuz 19 (2006)

        Dans Et (2008)

        Zirve (2010)

        Giderli 16 (2012)

        Rekor (2014)

        Pırlanta (2015)

        Rakipsiz (2016)

        Filmografi

        Günlerden Pazar (1992)

        Tele Anahtar (1994)

        Osman Pazarlama (2016)

        DEMET AKALIN TWİTTER VE İNSTAGRAM HESAPLARI

        İNSTAGRAM: demetakalin

        TWİTTER: @DemetAkalin
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