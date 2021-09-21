Deprem araştırmacısı Elazığ ve Bingöl'de 10 gün içerisinde deprem olacağını ileri sürdü: Umarım bu kez yanılırım

Yaptığı analizlerle birçok depremi önceden bilen Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, 10 günlük süreç içerisinde Bingöl ve Elazığ için kritik uyarılarda bulundu. Özelikle doğu bölgesi için önemli bilgiler veren Yakut, Bingöl ve çevresinde 5.5 üzeri büyüklüğünde deprem meydana gelebileceğini söyledi. Uzun zamandır Marmara'nın sessiz olduğunu söyleyen Yakut, bu sessizliğin sebebinin doğu bölgesi olduğunu belirterek, doğu depreminden sonra Marmara depreminin konuşulması gerektiğini ifade etti.
"UMARIM BU KEZ YANILIRIM"
Deprem araştırması yaparken elektro manyetik verileri ve diğer farklı parametreleri kullandığını söyleyen Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, "Özellikle bu hafta ve sonrasında ülkemizin doğusuna dikkat çekmek istiyorum. Kuşadası açıklarındaki depremden sonra özellikle İzmir, Kuşadası açıkları yine 4.0 - 4.5 depremler yaşayabilir. Oradaki insanlar sarsılmayı hissedecektir ama 3'lük 4'lük depremler zaten Türkiye'nin bir gerçeği. Depremler yıkıcı, sarsıcı ve hasar verici olduğu için bu 10 günlük süreçte ve özellikle sonrasında doğuya dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle Bingöl civarını çok çok dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebilirim çünkü elimdeki parametreler bunu gösteriyor. Bingöl ve çevresinde en az 5.5 üzeri bir deprem gelebileceğini düşünüyorum, umarım bu sefer yanılırım" dedi.
"MAKSİMUM 5.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Doğuda en son 2020 yılının Ocak ayında Doğanyurt-Sivrice depreminin yaşandığına değinen Yakut, şöyle devam etti:
"Deprem sonrası özellikle Palu-Hazar hattına ve Bingöl merkezine kayan o kısma dikkat çekmiştim. Bu kısma iyiden iyiye bir stres yüklendi. Maksimum 5.8 deprem olacağını düşünüyorum ancak bunun üzerine çıkarsa, 6.3 büyüklüğüne ulaşırsa orada yıkıcı ve hasar verici bir deprem riski artar. O yüzden hem Yedisu - Karlıova, hem Muş-Varto, hem Bingöl merkez hem de Elazığ-Palu aralığına çok dikkat etmek lazım"
"MARMARA'NIN SESSİZLİĞİNİN SEBEBİ DOĞU BÖLGESİ"