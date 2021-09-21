Deprem araştırmacısı Elazığ ve Bingöl'de 10 gün içerisinde deprem olacağını ileri sürdü: Umarım bu kez yanılırım

Deprem araştırması yaparken elektro manyetik verileri ve diğer farklı parametreleri kullandığını söyleyen Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, "Özellikle bu hafta ve sonrasında ülkemizin doğusuna dikkat çekmek istiyorum. Kuşadası açıklarındaki depremden sonra özellikle İzmir, Kuşadası açıkları yine 4.0 - 4.5 depremler yaşayabilir. Oradaki insanlar sarsılmayı hissedecektir ama 3'lük 4'lük depremler zaten Türkiye'nin bir gerçeği. Depremler yıkıcı, sarsıcı ve hasar verici olduğu için bu 10 günlük süreçte ve özellikle sonrasında doğuya dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle Bingöl civarını çok çok dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebilirim çünkü elimdeki parametreler bunu gösteriyor. Bingöl ve çevresinde en az 5.5 üzeri bir deprem gelebileceğini düşünüyorum, umarım bu sefer yanılırım" dedi.

"MAKSİMUM 5.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"