CHP'li Ünal Çeviköz'ün Mavi Vatan hakkındaki skandal açıklamalarına Baykal cephesinden sert tepki

CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Davutoğlu medyası olarak bilinen Karar TV'ye konuştu.

Çeviköz açıklamasında, Türkiye'nin devletler hukuku tarafından tanınan, üzerinde egemenlik hakkı kullanabileceği deniz yetki alanları anlamına gelen 'Mavi Vatan' kavramını eleştirmeye kalktı.



"MAVİ VATAN, SALDIRGAN BİR ALGI YARATIYOR"

"Mavi Vatan'ın tarifine baktığınız bu aslında zaman egemenlik haklarının ötesinde alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir kavram." şeklinde konuşan Çeviköz, şöyle devam etti:

"Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız."







BAYKAL CEPHESİNDEN SERT TEPKİ

CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün skandal açıklamalarına eski genel başkan Deniz Baykal'ın kızından sert tepki geldi.







Biyokimya Profesörü ve TIP doktoru Aslı Baykal, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız" diyen Çeviköz'e yanıt verdi. Aslı Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Mavi Vatan emperyalizm değil, hakkına, hukukuna Akdeniz'de sahip çıkmak. 'Buralar da vatandır' demek. Yunanistan'ın bu kadar saldırgan olduğu, hukukumuza el attığı bir ortamda Mavi Vatan söylemini düşmanlık yaratıcı, saldırganlık gibi sunmak ana muhalefet için olacak iş değil."



"ÜNAL KİMİN ÇEVİKÖZÜ"

Takvim yazarı Erkan Tan da konuyu bugünkü köşesine taşıdı. CHP'li Çeviköz hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Tan'ın yazısından ilgili kısım şöyle:



MAVİ Vatan, Türkiye'nin denizlerde de kendi hak ve çıkarlarını koruma azim ve kararlılığının ifadesidir. Mavi Vatan ifademize yönelik; "saldırgan" ve "yayılmacı" gibi tanımlamalar, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum çevreleri ve bunların Batılı yandaşlarının tezleridir. Türkiye Cumhuriyeti Mavi Vatan kavramını dillendirdiği günden bu yana; Akdeniz'i yağmalamak isteyen Yunanistan, Kıbrıslı Rumlar ve bunların Batı dünyasındaki efendileri, ülkemizi saldırgan ve yayılmacı olmakla itham ediyorlardı. Bu nedenle CHP'li Ünal Çeviköz; Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Avrupa ve Batılı emperyalistlerin resmi sözcüsü gibi konuşmuştur.

TÜRKİYE DEĞİL AVRUPA İÇİN RAHATSIZ

Bu zat, Dedeağaç'ta ve Ege adalarında ABD üsleri olduğunu biliyor mu acaba...? Ünal Çeviköz; ABD ve bütün Batı Akdeniz'e çökerlerken, Mavi Vatan diyerek buna izin vermediğimiz için çok rahatsız olmuş. Azerbaycan'a verdiğimiz destekten de rahatsız idi.

Libya ile imzaladığımız anlaşmadan da rahatsız idi... Herhangi bir CHP'li değildir. Muhtemel bir CHP iktidarında Dışişleri Bakanı adayıdır. ABD, Avrupa Birliği ve emperyalist yamyamlar, nelerden rahatsız oluyorsa, aynılarından Ünal'ın Öz'ü de rahatsız...!

