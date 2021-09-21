Teknofest 2021 başladı ve milyonlarca kişi orada yaşanacak gelişmelere odaklandı. Teknofest her yıl olduğu gibi 2021 yılında da ziyaretçilerini ağırlıyor. Organizasyona katılım sağlayacak olan vatandaşlar Teknofest'in nerede olduğunu, ne zaman başlayacağını ve adres bilgisini öğrenmek için araştırmalara başladı. Ülkemizin önde gelen kamu, medya kuruluşları, üniversiteleri ve teknoloji şirketleri organizasyona katılacak. Peki, Teknofest giriş ücretsiz mi, bedava mı? Teknofest giriş ücreti var mı? Teknofest kayıt nasıl yaptırılır? İşte merak edilenler...

TEKNOFEST GİRİŞ ÜCRETSİZ Mİ?

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında yapılan aktiviteler ve gösteriler de ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.

İşte Teknofest'e dair ulaşım ve adres bilgisi;