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    • 20.09.2021 16:35
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    SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan CHP'li Ünal Çeviköz'e "Mavi Vatan" tepkisi

    Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP'li Ünal Çeviköz'ün "Mavi Vatan" ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Oktay, "Bu anlayış ancak cehalet ve ihanetin yansıması olabilir." ifadelerini kullandı.

    Fuat Oktay’dan CHP’ye Mavi Vatan tepkisi

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan, Türkiye'nin 'Mavi Vatan' stratejisini yayılmacılık olarak nitelendiren CHP'li Ünal Çeviköz'e tepki geldi. Oktay, "Bu anlayış ancak cehalet ve ihanetin yansıması olabilir" dedi.

    "HAKKIMIZI KİMSEYE YEDİRMEYİZ"
    Fuat Oktay, "Rum ve Yunan ikilisi Mavi Vatan'ı yayılmacı olarak nitelendiriyor, bunu hatırlatırım. Mavi Vatan stratejisi Türkiye'nin denizlerdeki canlı ve cansız haklarını temsil eder. Biz Mavi Vatan'ın her noktasında milli duruştan yana olup hakkımızı kimseye yedirmeyiz." dedi.

    NE OLMUŞTU?
    CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'den Mavi Vatan'la ilgili skandal açıklamalar geldi. Çeviköz, Mavi Vatan hususunda Yunan ile aynı dili kullanarak, ''Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız." ifadelerini kullandı.

    CHP'li Ünal Çeviköz'den Mavi Vatan hususunda skandal sözler geldi. Çeviköz, yaptığı açıklamada Türkiye'nin devletler hukuku tarafından tanınan, üzerinde egemenlik hakkı kullanabileceği deniz yetki alanları anlamına gelen 'Mavi Vatan' kavramını hedef aldı.

    "SALDIRGAN VE YAYILMACI BİR ALGI YARATIRSINIZ"
    "Mavi Vatan'ın tarifine baktığınız bu aslında zaman egemenlik haklarının ötesinde alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir kavram."     ifadesini kullanan Çeviköz, sözlerini şöyle sürdürdü: Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız.

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