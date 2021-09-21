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    • 21.09.2021 09:31
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    Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu: ABD'nin Türkiye acentesi CHP!

    CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Mavi Vatan ile ilgili akılalmaz bir açıklama yaptı. Çeviköz, ''Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız." ifadelerini kullandı. Çeviköz’ün skandal açıklamalarına tepki yağarken Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu bugünkü köşe yazısında durumun vahametini yazdı. Babaoğlu, “Bir kez dışarısının "acentesi" oldun mu, sonra "Bir dakika, yanlış yapmışım!" deyip gitmene izin vermezler. Bir savaş durumunda gayet rahat biçimde düşmanı kucaklayacak duygu durumuna gelmelerine ramak kaldı” dedi.

    İşte Babaoğlu'nun konuyla ilgili yazısından bir bölüm:

    Şu zamanlamaya bakın...
    ABD'nin burnumuzun dibinde kurduğu Dedeağaç üssünü genişletme kararı aldığı ve Adalar Denizi'nin kuzeyinde yeni üs anlaşmaları için ekim ayında Yunanistan'la masaya oturacağı açıklandığı sırada...
    CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de bir haber kanalında "Mavi Vatan" tezini eleştirip "Türkiye'nin yayılmacı hedefler belirlediği"ni ima ediyordu...

    ***

    Ama şaşırmadık!
    Batı ülkelerinin hangisi bizim "Mavi Vatan" tezimizden hoşlandı ki?
    Hangisi Akdeniz'de güçlü bir Türkiye ister ki?


    Hiçbiri...
    Eh, Batı'nın içerideki siyasi mümessilleri de elbette böyle konuşacak.
    Ya CHP?
    CHP diplomatlarının hallerini de biliyoruz.
    Bundan sonra değişme ihtimalleri de yok.


    Bir kez dışarısının "acentesi" oldun mu, sonra "Bir dakika, yanlış yapmışım!" deyip gitmene izin vermezler.
    O yüzden hep böyle gidecekler.
    Bugün Mavi Vatan tezimizi eleştirecekler, yarın "Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?" diyecekler, ertesi gün "Afrin'den çıkmamızı" isteyecekler.

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