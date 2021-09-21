Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu: ABD'nin Türkiye acentesi CHP!

İşte Babaoğlu'nun konuyla ilgili yazısından bir bölüm:

Şu zamanlamaya bakın...

ABD'nin burnumuzun dibinde kurduğu Dedeağaç üssünü genişletme kararı aldığı ve Adalar Denizi'nin kuzeyinde yeni üs anlaşmaları için ekim ayında Yunanistan'la masaya oturacağı açıklandığı sırada...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de bir haber kanalında "Mavi Vatan" tezini eleştirip "Türkiye'nin yayılmacı hedefler belirlediği"ni ima ediyordu...

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Ama şaşırmadık!

Batı ülkelerinin hangisi bizim "Mavi Vatan" tezimizden hoşlandı ki?

Hangisi Akdeniz'de güçlü bir Türkiye ister ki?