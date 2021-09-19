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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'de!

    Son dakika haberleri... Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kuruluna katılarak dünyaya hitap edecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak ABD'nin New York kentindeki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na indi.

    Başkan Erdoğan ABD’de!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak ABD'nin New York kentindeki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na indi.

    ABD ziyareti kapsamında ilk olarak Turkish American National Steering Commitee'de (TASC) düzenlenen programda konuşacak olan Başkan Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde New York'taki Türkevi'nin açılışını yapacak.

    BM'DEN DÜNYAYA SESLENİŞ
    Başkan Erdoğan, Salı günü ise Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kuruluna katılarak dünyaya hitap edecek. Erdoğan ayrıca, ABD ziyareti kapsamında çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirecek.

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