Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.09.2021 23:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.09.2021 00:04
    ABONE OL

    Milli Savunma Bakanlığı saat verdi: Gözünüz gökyüzünde olsun

    Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden heyecan veren bir paylaşım yapıldı. Teknofest öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçakların selamlama uçuşu yapacağı belirtilen Paylaşımda "Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun." ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    Gözünüz gökyüzünde olsun

    Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden heyecan veren bir paylaşım yapıldı.

    Teknofest öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçakların selamlama uçuşu yapacağı belirtilen Paylaşımda "Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul'da gözünüz gökyüzünde olsun." ifadelerine yer verildi.

    Bakanlığın paylaşımı şu şekilde:

    Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul'da gözünüz gökyüzünde olsun. Teknofest öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ampute Futbol Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu!
    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı saat verdi: Gözünüz gökyüzünde olsun
        SON DAKİKA