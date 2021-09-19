Milli Savunma Bakanlığı saat verdi: Gözünüz gökyüzünde olsun

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden heyecan veren bir paylaşım yapıldı.
Teknofest öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçakların selamlama uçuşu yapacağı belirtilen Paylaşımda "Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul'da gözünüz gökyüzünde olsun." ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın paylaşımı şu şekilde:
Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul'da gözünüz gökyüzünde olsun. Teknofest öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek.