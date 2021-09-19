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    ABD'ye Türkevi damgası! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

    ABD'nin New York şehrinde inşa edilen Türkevi'nin açılışı 20 Eylül Pazartesi günü Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Birleşmiş Milletler Binası'nın tam karşısında inşa edilen bine 171 metre uzunluğunda.

    ABD’ye Türkevi damgası! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

    New York'un Manhattan bölgesinde Birleşmiş Milletler Binası'nın tam karşısında inşa edilen ve 171 metre yüksekliğindeki Türkevi'nin (Turkish Center) açılışı yarın yapılıyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapması beklenen binada Türkiye'nin New York Konsolosluğu ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği de yer alacak.

    Binanın inşası Türk ve ABD ortaklığıyla 2017 yılında başlamıştı. Covid-19 pandemisi nedeniyle açılışı bir yıl ertelenen binanın iç tasarımı, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden etkilenerek yapıldı.

    TÜRK HİLALİNDEN ESİNLENİLMİŞ KIVRIMLI CEPHE
    New York'un ticari, kültürel ve finansal merkezi Manhattan'da faaliyete geçmesi beklenen 36 katlı gökdelen, 20 bin metrekare alanda inşa edildi. Türkevi'nde ofis katları, 200 kişilik oditoryum ve sergi salonları bulunuyor.

        Binanın mimari tasarımını üstlenen Perkins Eastman şirketinden yapılan açıklamada, "New York'un siluetine çarpıcı bir ekleme olan Türkevi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ABD'deki misyonlarını destekliyor" denildi. Şirket, Manhattan'da birçok konsolosluğun bulunduğu caddede inşa edilen Türkevi'nin cephesinin hilalden esinlenerek kıvrımlı şekilde tasarlandığını belirtti.

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