Darbe tetikçisi Ertuğrul Özkök'ten demokrasi münafıklığı! "Darbe şerikidir yargılanmalıdır"

Cumhuriyet tarihinin ilk askeri darbesi 27 Mayıs'ın ardından yapılan sözde yargılamalar sonunda 17 Eylül 1961'de idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes, ölümünün 60. yılında hüzünle yad edilirken her fırsatta darbe ve darbecilere alkış tutan tetikçi gazeteciler de takiye yapmaya çalışırken ikiyüzlülüklerini gizlemiyor.
DARBECİ KİMLİĞİNİ GİZLEYEMİYOR
Tarihe ''postmodern darbe'' olarak geçen ve başörtülü öğrenciler terörist muamelesi görerek üniversitelere alınmadığı 28 Şubat süreci ve sonrasında darbenin medya ayağını oluşturan Ertuğrul Özkök, kaleme aldığı yazıyla darbeci kimliğini bir kere daha açığa vurdu.
Darbecilikten asla pişman olmadığını, AK Parti iktidarının en güçlü döneminde "28 Şubat'ı destekledim ve hâlâ destekliyorum" diye haykıran (Hürriyet, 5 Aralık 2006) Ertuğrul Özkök, 27 Nisan e-muhtırasını ise "Hâlâ 12 Eylül'ün yanındayım ve Evren'i açıkça savunuyorum" ifadeleriyle eleştirmişti. (Hürriyet, 29 Nisan 2007)
Darbe ve darbecilerin tetikçisi Özkök, böyle bir özgeçmişe sahipken, köşesinden Menderes'in idamını güya eleştirmeye çalıştı. Özkök'ün sinsi oyununu gören Star gazetesi yazarı Nuh Albayrak, tetikçi gazeteciyi sert sözlerle eleştirdi. Albayrak yazısında şu ifadeleri kullandı:
DEMOKRASİ MÜNAFIKLIĞIDIR
27 Mayıs sıradan bir darbe değildir, 27 yıllık CHP diktatörlüğünde gerçekleştirilen operasyonları bertaraf etmeye kalkanları bertaraf eden bir "anaç" darbedir. Sonraki bütün darbe ve muhtıralar, bu darbelere "anayasa" kılıfı hazırlayan 1960 darbesinin meyvesidir. Bu yüzden 12 Mart muhtırasına, 12 Eylül darbesine veya 28 Şubat hıyanetine hatta 15 Temmuz işgaline adam gibi karşı çıkamayanların, 1961 idamlarını bugünkü konjonktür gereği eleştirmesi demokrasi münafıklığıdır.
Ama darbecilerin en iyi becerdiği şey istismardır. Bu marifetleri(!) sayesinde millete vurdukları her darbeyi "millete hizmet" diye sunmuşlardır. 28 Şubat darbesini, laikliğe ve cumhuriyete hizmet diye yutturan Ertuğrul Özkök dün de köşesinde çirkin bir istismar tezgâhlamış, hem Menderes ve bakanlarının hem de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının asılmasını hüzünle(!) zikrederek ucuz bir demokratlık gösterisi yapmış.