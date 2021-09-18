TEKNOFEST'te bir ilk yaşanacak! GÖKBEY ve AKSUNGUR'dan TEKNOFEST'e özel uçuş gösterisi
Türkiye, savunma sanayisindeki başarılarıyla son yıllarda dünyanın en çok konuşulan ülkesi haline geldi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ürünlerin sergileneceği TEKNOFEST 2021'de HÜRKUŞ, AKSUNGUR ve GÖKBEY uçuş gösterisi gerçekleştirecek. Festival kapsamında TUSAŞ standında VR tabanlı sanal hangar turu, hava araçlarını deneyimleme imkanı sunan simülatörler ve çok sayıda sürpriz etkinlikler de yapılacak.
18.09.2021 11:54
- Son Güncelleme: 18.09.2021 11:55
TUSAŞ tarafından geliştirilen özgün platformlardan GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı ilk kez TEKNOFEST'e özel uçuş gösterisi sergileyecek.
Festival kapsamında TUSAŞ standında VR tabanlı sanal hangar turu, hava araçlarını deneyimleme imkanı sunan simülatörler ve çok sayıda sürpriz etkinlikler de yapılacak.