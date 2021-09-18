TEKNOFEST’te bir ilk yaşanacak! GÖKBEY ve AKSUNGUR’dan TEKNOFEST’e özel uçuş gösterisi

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, firma her yaştan yüz binlerce kişinin katıldığı Türkiye'nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te bu yıl da yerini alacak.

TUSAŞ, festivalde yetenek programları, işe alım süreçleri ve kariyerle ilgili soruları bire bir cevaplayacak.