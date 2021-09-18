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Haberler Güncel TEKNOFEST'te bir ilk yaşanacak! GÖKBEY ve AKSUNGUR'dan TEKNOFEST'e özel uçuş gösterisi

TEKNOFEST'te bir ilk yaşanacak! GÖKBEY ve AKSUNGUR'dan TEKNOFEST'e özel uçuş gösterisi

Türkiye, savunma sanayisindeki başarılarıyla son yıllarda dünyanın en çok konuşulan ülkesi haline geldi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ürünlerin sergileneceği TEKNOFEST 2021'de HÜRKUŞ, AKSUNGUR ve GÖKBEY uçuş gösterisi gerçekleştirecek. Festival kapsamında TUSAŞ standında VR tabanlı sanal hangar turu, hava araçlarını deneyimleme imkanı sunan simülatörler ve çok sayıda sürpriz etkinlikler de yapılacak.

18.09.2021 11:54 - Son Güncelleme: 18.09.2021 11:55
TEKNOFEST’te bir ilk yaşanacak! GÖKBEY ve AKSUNGUR’dan TEKNOFEST’e özel uçuş gösterisi

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, firma her yaştan yüz binlerce kişinin katıldığı Türkiye'nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te bu yıl da yerini alacak.

TUSAŞ, festivalde yetenek programları, işe alım süreçleri ve kariyerle ilgili soruları bire bir cevaplayacak.

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TEKNOFEST’te bir ilk yaşanacak! GÖKBEY ve AKSUNGUR’dan TEKNOFEST’e özel uçuş gösterisi

Firma ayrıca, genç katılımcılar arasında etkileşimi artıracak olan "Pilot Sensin" ve "Odaklan ve Havalan" adında keyifli aktivitelerin de yer alacağı sürpriz etkinlikler gerçekleştirecek.

TEKNOFEST’te bir ilk yaşanacak! GÖKBEY ve AKSUNGUR’dan TEKNOFEST’e özel uçuş gösterisi

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da gösteri uçuşu gerçekleştirecek HÜRKUŞ, bu kez de geçtiğimiz aylarda ilk kez tanıtılan Hava Yer Entegrasyon Uçağı (HYEU) ile katılımcıların nefeslerini kesecek.

TEKNOFEST’te bir ilk yaşanacak! GÖKBEY ve AKSUNGUR’dan TEKNOFEST’e özel uçuş gösterisi

TUSAŞ tarafından geliştirilen özgün platformlardan GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı ilk kez TEKNOFEST'e özel uçuş gösterisi sergileyecek.

Festival kapsamında TUSAŞ standında VR tabanlı sanal hangar turu, hava araçlarını deneyimleme imkanı sunan simülatörler ve çok sayıda sürpriz etkinlikler de yapılacak.

TEKNOFEST’te bir ilk yaşanacak! GÖKBEY ve AKSUNGUR’dan TEKNOFEST’e özel uçuş gösterisi

Her yıl büyük heyecanla geçen Helikopter Tasarım Yarışması'nın finalistleri de TEKNOFEST'te belli olacak.

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