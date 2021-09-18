CHP'li İdil Zaman çarşaflı kadınlarla dalga geçti! Skandal paylaşım...

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu kapsamında CHP'li Edremit Belediyesi ve ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) tarafından düzenlenen törende, çarşaf içindeki kadının zincire vurulduğu görüntüler tepkilere neden olmuştu.