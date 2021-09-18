Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.09.2021 23:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.09.2021 00:06
    ABONE OL

    CHP'li İdil Zaman çarşaflı kadınlarla dalga geçti! Skandal paylaşım...

    CHP Kırşehir Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı İdil Zaman, sosyal medya hesabı üzerinden çarşaflı kadınlar ile dalga geçen bir video paylaştı. Çarşaflı kadın filtresine erkek yüzü yerleştirilen video sosyal medyada tepki çekti. Zaman'ın gelen tepkilerin ardından Instagram hesabını kapattığı görüldü.

    CHP’li İdil Zaman çarşaflı kadınlarla dalga geçti

    Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu kapsamında CHP'li Edremit Belediyesi ve ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) tarafından düzenlenen törende, çarşaf içindeki kadının zincire vurulduğu görüntüler tepkilere neden olmuştu.

    CHP'Lİ BAŞKANDAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM
    O görüntüye tepkiler dinmemişken, CHP Kırşehir Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı İdil Zaman'dan çarşaflı kadınlarla dalga geçen bir paylaşım geldi.




    HESABINI KAPATTI
    TikTok'ta çekilen çarşaflı kadın filtresine erkek yüzü yerleştirilen bir videoyu Instagram hesabından paylaşan Zaman, sosyal medyada tepki çekti.
        CHP’li İdil Zaman çarşaflı kadınlarla dalga geçti
        Haberler Güncel CHP'li İdil Zaman çarşaflı kadınlarla dalga geçti! Skandal paylaşım...
            SON DAKİKA