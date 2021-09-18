Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.09.2021 23:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.09.2021 23:38
    ABONE OL

    İletişim Başkanlığından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili açıklama

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 76’ıncı Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD’ye gidecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Başkan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin bir açıklama yapıldı.

    Başkan Erdoğan’ın ABD ziyaretine ilişkin açıklama

    İletişim Başkanlığından ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 76'ıncı Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 19-22 Eylül 2021 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edecekler ve 20 Eylül günü, New York'ta inşa edilen Yeni Türkevi binasının açılışını yapacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Covid-19 Salgınının Atlatılması, Sürdürülebilirliğin Yeniden İnşası, Gezegenin İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi, İnsanların Haklarına Saygı ve Birleşmiş Milletler'in Yeniden Canlandırılması İçin Dayanıklılığın Umut Yoluyla Tesisi' temasıyla gerçekleştirilecek olan 76'ıncı Genel Kurul'un ilk günü olan 21 Eylül 2021 tarihinde hitaplarını gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, ziyaret vesilesiyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmelerde bulunacaklarıdır." denildi.

    Açıklamanın devamında, "Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' başlıklı konferans kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk, soydaş ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya geleceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, ABD'deki basın yayın kuruluşlarına mülakatlar vermeleri ve Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından ABD iş dünyasının temsilcilerinin iştirakiyle düzenlenecek 11'inci Türkiye Yatırım Konferansı geleneksel Gala Yemeği'ni teşrif etmeleri öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Şikede kumpas davasının firari sanığı tutuklandı!
    Haberler Güncel İletişim Başkanlığından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili açıklama
        SON DAKİKA