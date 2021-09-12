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    • 12.09.2021 09:18
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    Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç'tan Edremit'teki çarşaflı kadına zincir skandalına sert tepki: İlkellik, sakillik, çapsızlık, zavallılık

    Balıkesir Edremit’te CHP’ye yakınlığı ile bilinen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin düzenlediği skandal gösteriye tepki üzerine tepki yağıyor. Çarşaflı bir kadına zincir vurulan söz konusu gösteriyi Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç köşesine taşıdı. Ardıç, “Bu düzey, ilkokul düzeyi bile değildi. İlkellik, sakillik, çapsızlık, zavallılıktı. Böyle böyle iktidara gelecekler. Taabii canıım, taabii taabii...” ifadelerini kullandı.

    Skandala sert tepki: İlkellik, sakillik, çapsızlık, zavallılık

    İşte Engin Ardıç'ın yazısından bir bölüm:
    Eskiden bayrağa sararlardı...

    O zamanlar kimse sesini çıkarmazdı.

    Bayrağa sarıp zincire vururlardı, askerler gelip kurtarırlardı.

    "Bilmemnerenin kurtuluş günü" müsameresi...

    Kızı mıncıklamak için de mükemmel bir fırsat oluyordu.

    Bu arada "mülki erkân" da konuşmalar yapardı.

    Ege'de Yunan neyse ne de, doğuda Ermeni işgalinden kurtuluş günleri için "temsili olarak öldürülecek" Ermeni bulunamıyordu...

    Oralarda Ermeni bırakmadığımız için değil, hiçbir kasaba delikanlısı Ermeni rolünde sahne almak istemediği için!

    Sonunda Ermenistan'dan ücreti mukabilinde "hakiki Ermeni" getirttiler!

    Komünizmden yeni kurtulmuş, işsizlikten ve parasızlıktan kırılan Ermeniler'e de ilaç gibi geldi.

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    Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç'tan Edremit'teki çarşaflı kadına zincir skandalına sert tepki: İlkellik, sakillik, çapsızlık, zavallılık
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