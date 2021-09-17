Saniye Atayman kimdir? Celal Şengör Saniye taciz olayı! Saniye Güven Neumann kaç yaşında, nereli?

Geçtiğimiz aya ait bir Zoom toplantısında İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, bir kız öğrencisine kızdığı için eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığını açıkladı ve kısa sürede büyük tepki topladı. Peki, Saniye Atayman kimdir? Celal Şengör Saniye taciz olayı nedir? Saniye Güven Neumann kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayı...
SANİYE ATAYMAN KİMDİR?
Saniye Güven Neumann 1977 yılında dünyaya geldi. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. Ve yine 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Katı Yer Sistem Bilimleri Anabilim Dalı'na yüksek lisans öğrencisi olarak eğitim hayatına devam etti.
İşte olayın detayları;
ETEĞİNİ KALDIRIP KALÇASINA TOKAT ATTIĞINI ANLATMIŞTI
Kızdığı için öğrencisinin eteğini kaldırdığını ve kalçasına tokat attığını ifade eden Şengör, eyleminin ardından kız öğrencisinin şaşırdığını söyledi. Şengör, "Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor" ifadelerini kullandı.
"BABAN BUNU YAPTI MI?"
Şengör daha sonra ise kıza "Bana bak. Baban bunu yaptı mı?" sorusunu yöneltti. Öğrencisinden "Babam bile bana böyle bir şey yapmadı" cevabını aldığını aktaran Şengör daha sonra, "Hah eksik kalmış. Şimdi tamamlandı" dediğini belirtti.