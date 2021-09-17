Saniye Atayman kimdir? Celal Şengör Saniye taciz olayı! Saniye Güven Neumann kaç yaşında, nereli?

İLK ANISI DEĞİL

Daha önce de katıldığı bir canlı yayında kütüphanede gördüğü bir kızdan bahsederken "Orada bir kız gördüm. Abi inanılmaz güzel bacakları var. Kısacık bir etek giyinmiş dedim ya ben buna biraz daha yakından bakayım. Abi gittim ama bir bahane olması lazım. Ben yine aynı kitabı istedim" sözlerini kullanan Şengör büyük tepki çekmişti.