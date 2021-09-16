İşte CHP Belediyeciliği! Tekirdağ Çorlu'da vatandaş su kuyruğuna girdi

CHP'nin 90'lı yıllarda yönettiği belediyelerden akıllara kazınan 'su kuyruğu' görüntüleri günümüzde de yaşandı.
TEKİRDAĞ'DA SU KRİZİ
Tekirdağ Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünce, su kesintisi bildirimi uzayınca evde su bulamayan vatandaşlar, ellerinde bidon, kova ve mataralarla sokağa döküldü.
Tanker önünde su kuyruğu oluşturan kadın, erkek, çoluk çocuk ve çok sayıda vatandaşın görüntüleri Türkiye'de 2000 yılı öncesini hatırlattı.
TANKER ÖNÜNDE SU SIRASI
Çorlu Belediyesi yetkilileri Reşadiye Mahallesi'nde tankerlerle su dağıtması ilkel metoda dönerek ilginç görüntüler oluşturdu.
Tankerden su almak için ellerindeki bidonlarla bekleyen vatandaşlar bir süre sonra çileden çıkarken, bu görüntüler Çorlu ilçesine adeta 2000 öncesi Türkiye'sini anımsattı.