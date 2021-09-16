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    • 17.09.2021 00:03
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    İşte CHP Belediyeciliği! Tekirdağ Çorlu'da vatandaş su kuyruğuna girdi

    90'lı yıllarda CHP tarafından yönetilen belediyelerde yaşanan 'su kuyrukları' yıllar geçmesine rağmen değişmedi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ESKi'nin 3 günlük su kesintisi kararı vatandaşları bidonla su sırasına girmesine sebep oldu. Sokakta tankerde su sırası bekleyen bir vatandaş, "Rezillik bunlar rezillik. Arıyoruz açmıyorlar" ifadelerini kullandı.

    İHA
    CHP değişmez!

    CHP'nin 90'lı yıllarda yönettiği belediyelerden akıllara kazınan 'su kuyruğu' görüntüleri günümüzde de yaşandı.

    TEKİRDAĞ'DA SU KRİZİ
    Tekirdağ Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünce, su kesintisi bildirimi uzayınca evde su bulamayan vatandaşlar, ellerinde bidon, kova ve mataralarla sokağa döküldü.

    Tanker önünde su kuyruğu oluşturan kadın, erkek, çoluk çocuk ve çok sayıda vatandaşın görüntüleri Türkiye'de 2000 yılı öncesini hatırlattı.

    TANKER ÖNÜNDE SU SIRASI
    Çorlu Belediyesi yetkilileri Reşadiye Mahallesi'nde tankerlerle su dağıtması ilkel metoda dönerek ilginç görüntüler oluşturdu.

    Tankerden su almak için ellerindeki bidonlarla bekleyen vatandaşlar bir süre sonra çileden çıkarken, bu görüntüler Çorlu ilçesine adeta 2000 öncesi Türkiye'sini anımsattı.

        Reşadiye Mahallesi'nde tankerlerden su taşıyan vatandaşlar ellerine aldıkları bidonlarla su beklerken, tankerinin önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

        "REZİLLİK BUNLAR REZİLLİK"
        Sıra bekleyen vatandaşlar, "3 gündür sular kesik. Neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Kimse bir açıklama yapmıyor. 3 gündür sular kesik. Şu doldurmaya çalışıyoruz. Rezillik bunlar rezillik. Arıyoruz açmıyorlar. Suyumuz gelsin artık" ifadelerini kullandı.

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