İşte CHP Belediyeciliği! Tekirdağ Çorlu'da vatandaş su kuyruğuna girdi

"REZİLLİK BUNLAR REZİLLİK"

Sıra bekleyen vatandaşlar, "3 gündür sular kesik. Neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Kimse bir açıklama yapmıyor. 3 gündür sular kesik. Şu doldurmaya çalışıyoruz. Rezillik bunlar rezillik. Arıyoruz açmıyorlar. Suyumuz gelsin artık" ifadelerini kullandı.

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