17 Eylül 2021 Cuma Hutbesi'nin konusu nedir? Ticaret Hayatında Helal Haram Bilinci

Her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Cuma Hutbesi'nin 17 Eylül 2021 tarihli yeni konusu belli oldu. Bu cuma günü tüm camilerde okunacak Cuma Hutbesi'nin yeni konusu 'Ticaret Hayatında Helal Haram Bilinci' oldu. Vatandaşlar cuma gününün gelmesiyle bu haftaki Cuma Hutbesi'nin konusunu araştırmaya başladı. Bizler de 17 Eylül Cuma Hutbesi'nin tam metnine haberimizde yer verdik. İşte 'Ticaret Hayatında Helal Haram Bilinci' konulu Cuma Hutbesi...

17 EYLÜL 2021 CUMA HUTBESİNİN KONUSU: TİCARET HAYATINDA HELAL HARAM BİLİNCİ

Muhterem Müslümanlar!

Allah Resûlü (s.a.s)'in âdetiydi. Medine pazarına gider, oradaki insanlarla hasbihal eder ve pazarın durumunu kontrol ederdi. Yine böyle bir gün pazar

yerinde dolaşırken bir buğday satıcısına rastladı. Buğday yığınını eliyle yokladı. Üstü kuru olan buğdayın altı ıslaktı. Sebebi sorulduğunda satıcı, buğdayların yağmurdan ıslandığını söyledi. Bunun üzerine Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) satıcıyı şöyle uyardı: "Öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Bizi aldatan, bizden değildir!"1

Aziz Müminler!

Yüce dinimiz İslam, helal ve meşru yollarla kazanç temin etmemizi emreder. Allah rızasının, kul hakkının, helal-haram hassasiyetinin gözetilmediği

her türlü alışverişi ise yasaklar. Nitekim hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: "Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksız yollarla değil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin, haram ile kendinizi mahvetmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir." 2

Kıymetli Müslümanlar!

İslam'a göre ticaret ahlâkının en önemli ilkesi doğruluk ve dürüstlüktür. Mümin, elinden ve dilinden diğer insanların emin olduğu kimsedir. Mümin işinde, gücünde, ticaretinde daima güven verendir. O, alırken de satarken de doğru ve dürüst olduğu ölçüde Allah'ın rızasını kazanacağını bilir. Yalan ve hileye asla tevessül etmez. Zira yalan ve hile ile elde edilen malda hiçbir hayır yoktur.